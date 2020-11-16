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Konsensus Araştırma tarafından 14 Eylül – 20 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan Türkiye Gündemi Araştırması sonuçları belli oldu.



Türkiye'deki cemaat ve tarikatların kapatılması gerektiğini belirtenlerin oranı kapatılmaması gerektiğini belirtenlerin oranından %49,4 daha fazla oldu.

"Bir yıl öncesine göre, ailenizin ekonomik durumu iyiye mi gitti, kötüye mi gitti, aynı mı kaldı?" sorusuna ise yurttaşların % 53 bir yıl öncesine göre ailesinin ekonomik durumunun kötüye gittiğini düşündüğünü belirtmiştir.

İşte anketten ayrıntılar...