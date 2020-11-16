<p>Konsensus Araştırma tarafından 14 Eylül – 20 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan Türkiye Gündemi Araştırması sonuçları belli oldu.<br></p><p>Türkiye'deki cemaat ve tarikatların kapatılması gerektiğini belirtenlerin oranı kapatılmaması gerektiğini belirtenlerin oranından %49,4 daha fazla oldu.</p><p>"Bir yıl öncesine göre, ailenizin ekonomik durumu iyiye mi gitti, kötüye mi gitti, aynı mı kaldı?" sorusuna ise yurttaşların % 53 bir yıl öncesine göre ailesinin ekonomik durumunun kötüye gittiğini düşündüğünü belirtmiştir.</p><p>İşte anketten ayrıntılar...</p>
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Konsensus Araştırma tarafından 14 Eylül – 20 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan Türkiye Gündemi Araştırması sonuçları belli oldu.

Türkiye'deki cemaat ve tarikatların kapatılması gerektiğini belirtenlerin oranı kapatılmaması gerektiğini belirtenlerin oranından %49,4 daha fazla oldu.

"Bir yıl öncesine göre, ailenizin ekonomik durumu iyiye mi gitti, kötüye mi gitti, aynı mı kaldı?" sorusuna ise yurttaşların % 53 bir yıl öncesine göre ailesinin ekonomik durumunun kötüye gittiğini düşündüğünü belirtmiştir.

İşte anketten ayrıntılar...

<p>Kasım 2020’de Türkiye’nin gündemini oluşturan olayların kamuoyuna ve siyasete yansımasının ortaya çıkartılması amaçlanan anketin sonuçları açıklandı.</p><p>"Takip ettiğiniz kadarıyla, siyasi liderlerin, siyasi performansını beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz?" sorusunun sorulduğu ankette siyasi performans açısından ilk sırayı Fahrettin Koca aldı.</p><p>Fahrettin Koca'ya en yaklaşan isim ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.</p>
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Kasım 2020’de Türkiye’nin gündemini oluşturan olayların kamuoyuna ve siyasete yansımasının ortaya çıkartılması amaçlanan anketin sonuçları açıklandı.

"Takip ettiğiniz kadarıyla, siyasi liderlerin, siyasi performansını beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz?" sorusunun sorulduğu ankette siyasi performans açısından ilk sırayı Fahrettin Koca aldı.

Fahrettin Koca'ya en yaklaşan isim ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

<p>"Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkar mı çıkmaz mı?" sorusuna ise çıkabileceğini belirtenlerin oranı çıkmayacağını belirtenlerin oranından %73,0 daha az oldu.<br></p>
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"Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkar mı çıkmaz mı?" sorusuna ise çıkabileceğini belirtenlerin oranı çıkmayacağını belirtenlerin oranından %73,0 daha az oldu.

<p>"Karadeniz'de Doğalgaz bulunması günlük yaşamınızı nasıl etkiledi? Olumlu mu, olumsuz mu, olumlu olumsuz hiçbir etkisi olmadı mı?"<br></p>
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"Karadeniz'de Doğalgaz bulunması günlük yaşamınızı nasıl etkiledi? Olumlu mu, olumsuz mu, olumlu olumsuz hiçbir etkisi olmadı mı?"

<p>"Muharrem İnce'nin başlattığı 1000 gün Memleket Hareketinin başarılı mı, başarısız mı olacağı düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şu cevaplar verildi:<br></p>
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"Muharrem İnce'nin başlattığı 1000 gün Memleket Hareketinin başarılı mı, başarısız mı olacağı düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şu cevaplar verildi:

<p>"Türkiye'de basın özgürlüğü olduğuna mı olmadığına mı inanıyorsunuz?"<br></p>
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"Türkiye'de basın özgürlüğü olduğuna mı olmadığına mı inanıyorsunuz?"

<p>"Türkiye'deki cemaat ve tarikatlar kapatılmalı mı kapatılmamalı mı?"</p><p>Türkiye'deki cemaat ve tarikatların kapatılması gerektiğini belirtenlerin oranı kapatılmaması gerektiğini belirtenlerin oranından %49,4 daha fazla oldu.</p>
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"Türkiye'deki cemaat ve tarikatlar kapatılmalı mı kapatılmamalı mı?"

Türkiye'deki cemaat ve tarikatların kapatılması gerektiğini belirtenlerin oranı kapatılmaması gerektiğini belirtenlerin oranından %49,4 daha fazla oldu.

<p>"Türkiye'de, günlük yaşamın içinde kadınlara saygı gösteriliyor mu gösterilmiyor mu?"<br></p>
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"Türkiye'de, günlük yaşamın içinde kadınlara saygı gösteriliyor mu gösterilmiyor mu?"

<p>"Milletvekili dokunulmazlığı, yasalardan, bütün milletvekilleri için tamamen kaldırılmalı mıdır, kaldırılmamalı mıdır?"</p><p>Milletvekili dokunulmazlığı, yasalardan, bütün milletvekilleri için tamamen kaldırılması gerektiğini belirtenlerin oranı kaldırılmaması gerektiğini belirtenlerin oranından %85,2 daha fazla oldu.</p>
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"Milletvekili dokunulmazlığı, yasalardan, bütün milletvekilleri için tamamen kaldırılmalı mıdır, kaldırılmamalı mıdır?"

Milletvekili dokunulmazlığı, yasalardan, bütün milletvekilleri için tamamen kaldırılması gerektiğini belirtenlerin oranı kaldırılmaması gerektiğini belirtenlerin oranından %85,2 daha fazla oldu.

<p>"Bir yıl öncesine göre, ailenizin ekonomik durumu iyiye mi gitti, kötüye mi gitti, aynı mı kaldı?"<br></p>
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"Bir yıl öncesine göre, ailenizin ekonomik durumu iyiye mi gitti, kötüye mi gitti, aynı mı kaldı?"

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