Konsensus Araştırma tarafından 14 Eylül – 20 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan Türkiye Gündemi Araştırması sonuçları belli oldu.
Türkiye'deki cemaat ve tarikatların kapatılması gerektiğini belirtenlerin oranı kapatılmaması gerektiğini belirtenlerin oranından %49,4 daha fazla oldu.
"Bir yıl öncesine göre, ailenizin ekonomik durumu iyiye mi gitti, kötüye mi gitti, aynı mı kaldı?" sorusuna ise yurttaşların % 53 bir yıl öncesine göre ailesinin ekonomik durumunun kötüye gittiğini düşündüğünü belirtmiştir.
İşte anketten ayrıntılar...
Kasım 2020’de Türkiye’nin gündemini oluşturan olayların kamuoyuna ve siyasete yansımasının ortaya çıkartılması amaçlanan anketin sonuçları açıklandı.
"Takip ettiğiniz kadarıyla, siyasi liderlerin, siyasi performansını beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz?" sorusunun sorulduğu ankette siyasi performans açısından ilk sırayı Fahrettin Koca aldı.
Fahrettin Koca'ya en yaklaşan isim ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
"Milletvekili dokunulmazlığı, yasalardan, bütün milletvekilleri için tamamen kaldırılmalı mıdır, kaldırılmamalı mıdır?"
Milletvekili dokunulmazlığı, yasalardan, bütün milletvekilleri için tamamen kaldırılması gerektiğini belirtenlerin oranı kaldırılmaması gerektiğini belirtenlerin oranından %85,2 daha fazla oldu.
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