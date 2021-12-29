Son anketten çarpıcı sonuçlar: Cumhur İttifakı'na kötü haber

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

"Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok" yanıtları oransal olarak dağıtıldığında AKP'nin oy oranı yüzde 32,3 oldu. CHP'nin oyu yüzde 27,4 olurken, İYİ Parti'nin ise yüzde 14,2 oldu. HDP'nin oy oranı da yüzde 11,9 olarak belirtildi.

MHP'nin oy oranı yüzde 5,3, DEVA'nın yüzde 2,6, Saadet Partisi'nin yüzde 1,5, Gelecek Partisi'nin 1,1 ve diğer partilerin ise yüzde 2,3 oldu.

Böylece CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın toplam oy oranı 41,6 oldu ve 37,6 oy oranına sahip Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.