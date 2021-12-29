Son anketten çarpıcı sonuçlar: Cumhur İttifakı'na kötü haber
MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketine göre, Millet İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 41,6, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 37,6 oldu. Böylece, Millet İttifakı, Cumhur İtttifakı'nın 4 puan önünde görüldü.
MetroPOLL Araştırma, aralık ayına ilişkin seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.
Anketin 11-15 Aralık tarihleri arasında 1514 kişi ile gerçekleştirildiği, 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile yapıldığı bildirildi. Anketin hata payı 2,52 olarak belirtildi.
Kararsızlar dağıtılmadan AKP'nin oy oranı yüzde 23,9 olurken, CHP'nin oy oranı yüzde 20,3, İYİ Parti'nin yüzde 10,5, HDP'nin yüzde 8,8 oldu. MHP'nin ise oy oranı sadece yüzde 3,9 oldu.
DEVA'nın yüzde 1,9, Memleket Partisi'nin yüzde 1,2, Saadet Partisi'nin yüzdee 1,1, Gelecek Partisi'nin ise yüzde 0,8 olarak belirtildi.
Diğer partilerin oranı yüzde 1,7 olarak aktarılırken, kararsızların oranı yüzde 11,1 ile dikkat çekti. Protesto oyların oranı ise yüzde 9,9 oldu. Cevap yok diyenler ise yüzde 4,9 olarak belirtildi.
MİLLET İTTİFAKI ÖNDE
"Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok" yanıtları oransal olarak dağıtıldığında AKP'nin oy oranı yüzde 32,3 oldu. CHP'nin oyu yüzde 27,4 olurken, İYİ Parti'nin ise yüzde 14,2 oldu. HDP'nin oy oranı da yüzde 11,9 olarak belirtildi.
MHP'nin oy oranı yüzde 5,3, DEVA'nın yüzde 2,6, Saadet Partisi'nin yüzde 1,5, Gelecek Partisi'nin 1,1 ve diğer partilerin ise yüzde 2,3 oldu.
Böylece CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın toplam oy oranı 41,6 oldu ve 37,6 oy oranına sahip Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.
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