Son anketten çarpıcı sonuçlar: Cumhur İttifakı'na kötü haber

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2021 Çarşamba, 23:29
Son anketten çarpıcı sonuçlar: Cumhur İttifakı'na kötü haber

MetroPOLL Araştırma'nın Türkiye'nin Nabzı Aralık 2021 araştırmasına göre "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunun sorulduğu ankette dikkat çeken oranlar ortaya çıktı. Ankete göre, Cumhur İttifakı yüzde 40’ın altında kaldı.

Son anketten çarpıcı sonuçlar: Cumhur İttifakı'na kötü haber

MetroPOLL Araştırma'nın son seçim anketine göre, Millet İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 41,6, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 37,6 oldu. Böylece, Millet İttifakı, Cumhur İtttifakı'nın 4 puan önünde görüldü.

MetroPOLL Araştırma, aralık ayına ilişkin seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Anketin 11-15 Aralık tarihleri arasında 1514 kişi ile gerçekleştirildiği, 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile yapıldığı bildirildi. Anketin hata payı 2,52 olarak belirtildi.

Son anketten çarpıcı sonuçlar: Cumhur İttifakı'na kötü haber

Kararsızlar dağıtılmadan AKP'nin oy oranı yüzde 23,9 olurken, CHP'nin oy oranı yüzde 20,3, İYİ Parti'nin yüzde 10,5, HDP'nin yüzde 8,8 oldu. MHP'nin ise oy oranı sadece yüzde 3,9 oldu.

DEVA'nın yüzde 1,9, Memleket Partisi'nin yüzde 1,2, Saadet Partisi'nin yüzdee 1,1, Gelecek Partisi'nin ise yüzde 0,8 olarak belirtildi.

Diğer partilerin oranı yüzde 1,7 olarak aktarılırken, kararsızların oranı yüzde 11,1 ile dikkat çekti. Protesto oyların oranı ise yüzde 9,9 oldu. Cevap yok diyenler ise yüzde 4,9 olarak belirtildi.

Son anketten çarpıcı sonuçlar: Cumhur İttifakı'na kötü haber

MİLLET İTTİFAKI ÖNDE

"Kararsızlar, protesto oy ve cevap yok" yanıtları oransal olarak dağıtıldığında AKP'nin oy oranı yüzde 32,3 oldu. CHP'nin oyu yüzde 27,4 olurken, İYİ Parti'nin ise yüzde 14,2 oldu. HDP'nin oy oranı da yüzde 11,9 olarak belirtildi.

MHP'nin oy oranı yüzde 5,3, DEVA'nın yüzde 2,6, Saadet Partisi'nin yüzde 1,5, Gelecek Partisi'nin 1,1 ve diğer partilerin ise yüzde 2,3 oldu.

Böylece CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı'nın toplam oy oranı 41,6 oldu ve 37,6 oy oranına sahip Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.

Son anketten çarpıcı sonuçlar: Cumhur İttifakı'na kötü haber

Sancar ayrıca, kararsızların dağıtılmadığı parti oy desteklerinin zaman içinde değişimini içeren grafiği de paylaştı.

Son anketten çarpıcı sonuçlar: Cumhur İttifakı'na kötü haber

MetroPOLL Araştırma, aralık ayına ilişkin seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.


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