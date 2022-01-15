Son dakika | Bolu'da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza: İstanbul yönü kapandı

DHA
15 Ocak 2022 Cumartesi, 17:17
Son dakika | Bolu'da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza: İstanbul yönü kapandı

Bolu'da, kar yağışıyla kayganlaşan TEM yolunda, 12 aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.

Son dakika | Bolu'da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza: İstanbul yönü kapandı

Bolu'daki kaza, saat 16.30 sıralarında, TEM yolunun Yeniköy mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 12 araç çarpıştı.

Son dakika | Bolu'da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza: İstanbul yönü kapandı

Zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

Son dakika | Bolu'da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza: İstanbul yönü kapandı

İhbarla kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişiye, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Son dakika | Bolu'da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza: İstanbul yönü kapandı

Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapatıldı.

Son dakika | Bolu'da 12 aracın çarpıştığı zincirleme kaza: İstanbul yönü kapandı

 Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.


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