İLEV ve Mülkiyeliler dersleri iptal edilen Kazancı’ya sahip çıktı: ‘Kabul edilemez'

14 Ocak 2022 Cuma, 15:23

AKP’li Mehmet Metiner, Yeni Şafak’ta kaleme aldığı “Sahi siz kimsiniz, imtiyazınız nereden geliyor bay profesör?” başlıklı yazısında Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görev yapan Prof. Dr. Metin Kazancı’nın ders esnasında bir öğrenciye “Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?” dediğini öne sürdü.

AÜ, tartışmaların ardından Kazancı’nın derslerini iptal etti. Mülkiyeliler Birliği, üniversitenin bu kararına tepki gösterdi. Birlikten yapılan yazılı açıklamada, “Üyemiz ve hocamız Prof. Dr. Metin Kazancı’nın dersinde başörtülü bir öğrenciyle yaşadığı iddia edilen diyalog nedeniyle AÜ yönetimi hiçbir soruşturma yürütmeden, savunma hakkını yok sayarak, yargısız infaz pratiği sergileyerek Prof. Dr. Metin Kazancı’nın ders vermesini engellediğini duyurmuştur. Yönetim, siyasi iktidarın borazanlığını yapan bir kişinin Prof. Dr. Metin Kazancı’yı hedef gösteren yazısını, hocamızın ders vermesinin iptal edilmesine gerekçe yapmıştır. Ne kendisine savunma hakkı ne de iddialara açıklık getirmesine imkan tanınmıştır. Prof. Kazancı’nın uğradığı yargısız infazı ve derslerinden el çektirilmesini kınıyoruz!” ifadelerine yer verildi.

‘ÖZGÜRLÜĞÜ ZEDELİYOR’

İLEV’den yapılan açıklamada da, “Kazancı’nın bu yaşananları haketmediği” belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Fakültemize uzun yıllar hizmet etmiş, bölüm başkanlığı görevini yürütmüş, TBMM’de, Polis Akademisi’nde ve Basın İlan Kurumu’nda görevler üstlenmiş, dersler vermiş, Türkiye’de halkla ilişkiler alanının duayenlerinden Kazancı’nın vermekte olduğu Kamusal İlişkiler dersi kapsamında meydana geldiği iddia edilen bir olay gerekçe gösterilerek içine düştüğü durum hepimizi üzmüştür. Hocamızın kullandığı ifadenin siyasi malzeme yapılması bilimsel ve akademik özgürlüğü zedelemektedir. Bunu kabul edilemez buluyoruz.”