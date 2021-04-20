APPLE TV GÜNCELLENDİ
Apple, Apple TV 4K kutusunu yeni işlemciyle güncellediğini açıkladı.
Apple, Apple TV 4K kutusunun yeni bir işlemciyle güncellendiğini ve yüksek kare hızlı HDR videoları gösterebileceğini ve bunun daha akıcı, daha renkli spor etkinlikleri göstermesini sağlayacağını duyurdu.
32GB depolama alanı olan Apple TV’nin 179 dolardan başlayarak satışa sunulduğu bildirilirken Apple, 30 Nisan'da sipariş için talep alacakşarını ve Mayıs ayının ikinci yarısında gönderime başlayacaklarını söyledi.
YENİ IMAC MODELLERİ GELDİ
Apple, farklı renklerde gelen yeni iMac modellerini duyurdu. Bu iMac'lerin Apple'ın özel M1 işlemcisi tarafından desteklendiği belirtilirken bilgisayarlar yeni, daha ince bir alüminyum tasarıma sahip ve kırmızı, mavi, mor, turuncu, sarı, gümüş ve yeşil renklerde olacağı açıklandı.
Yeni ince tasarım, büyük bir iPad'e çok benzetildi.
YENİ IPAD PROLAR TANITILDI
Apple, masaüstü bilgisayarlarında kullandığı çipleri kullandığı yeni iPad Pro modellerini duyurdu.
Apple yaptığı açıklamada, şirketin Mac bilgisayarlarında kullanılan M1 çipini kullanarak yeni üst düzey iPad'leri piyasaya süreceğini söyledi.
Daha önce iPad'ler, şirketin iPhone'larına güç veren A serisi çipler kullanıyordu.
MERAKLA BEKLENEN AİRTAG TANITILDI
Apple, AirTag adlı uzun zamandır beklenen kayıp eşya izleyicisini duyurdu.
Apple, AirTag'i bir iPhone aksesuarı olarak adlandırırken fiyatını bir kişi için 29 dolar, dört kişi için ise 99 dolar olarak açıkladı.
Yeni AirTag’in 30 Nisan'da mağaza raflarında olacağı bildirildi.
AirTag, kayıp nesneleri bulmak için bir iPhone ağı kullanan ve bu ayın başlarında üçüncü taraf aksesuarlarına açılan Find My adlı Apple teknolojisini kullanarak çalışan yeni bir teknoloji olarak dikkat çekiyor.
AirTag’in, Apple'ın gizliliğe duyarlı olduğunu söylediği "hassas bulma" adını verdiği bir teknik kullanarak çalıştığının altı çizildi.
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