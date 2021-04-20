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APPLE TV GÜNCELLENDİ

Apple, Apple TV 4K kutusunu yeni işlemciyle güncellediğini açıkladı.

Apple, Apple TV 4K kutusunun yeni bir işlemciyle güncellendiğini ve yüksek kare hızlı HDR videoları gösterebileceğini ve bunun daha akıcı, daha renkli spor etkinlikleri göstermesini sağlayacağını duyurdu.

32GB depolama alanı olan Apple TV’nin 179 dolardan başlayarak satışa sunulduğu bildirilirken Apple, 30 Nisan'da sipariş için talep alacakşarını ve Mayıs ayının ikinci yarısında gönderime başlayacaklarını söyledi.