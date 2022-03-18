Son seçim anketinden Cumhur İttifakı'na kötü haber: Millet İttifakı fark attı!

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2022 Cuma, 16:11
<p>ALF Araştırma şirketi, 51 ilde 3 bin 200 kişiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.</p>

ALF Araştırma şirketi, 51 ilde 3 bin 200 kişiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Katılımcılara, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

<p>Araştırmanın sonucuna göre, AKP’nin oy oranının yüzde 30’un altına indiği görüldü.&nbsp;</p>

Araştırmanın sonucuna göre, AKP’nin oy oranının yüzde 30’un altına indiği görüldü. 

<p>Öte yandan, Cumhur İttifakı’nın bir diğer ortağı MHP’nin, yüzde 8,1 oy oranında kalması dikkat çekti.</p>

Öte yandan, Cumhur İttifakı’nın bir diğer ortağı MHP’nin, yüzde 8,1 oy oranında kalması dikkat çekti.

<p>Anket sonucunda, Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranı yüzde 36,8 olarak görülürken Millet İttifakı'nın oy oranının yüzde 40,3 olduğu belirtildi.</p>

Anket sonucunda, Cumhur İttifakı’nın toplam oy oranı yüzde 36,8 olarak görülürken Millet İttifakı'nın oy oranının yüzde 40,3 olduğu belirtildi.

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