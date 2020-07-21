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Yapılan paylaşımlarda son dönemde iktidar çevresinin hedefinde olan İstanbul Sözleşmesi'ne de vurgu yapıldı. “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” başta kadınlar, çocuklar olmak üzere her türlü şiddete karşı koruyucu önlemler getiriyor.

Sözleşme fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet her tür şiddetle mücadele konusunda “Önleme, Koruma, Kovuşturma ve Destek Politikalarından” oluşan dört temel yaklaşım içeriyor.

