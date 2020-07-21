<p>Muğla'da Cemal Metin Avcı isimli erkek tarafından katledilen 27 yaşındaki Pınar Gültekin için sosyal medya ayağa kalktı. Başta kadın örgütleri olmak üzere sanatçı ve siyasetçiler Gültekin'in öldürülmesini ve kadın cinayetlerini lanetledi.<br></p>
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Muğla'da Cemal Metin Avcı isimli erkek tarafından katledilen 27 yaşındaki Pınar Gültekin için sosyal medya ayağa kalktı. Başta kadın örgütleri olmak üzere sanatçı ve siyasetçiler Gültekin'in öldürülmesini ve kadın cinayetlerini lanetledi.

<p>Yapılan paylaşımlarda son dönemde iktidar&nbsp; çevresinin hedefinde olan İstanbul Sözleşmesi'ne de vurgu yapıldı. “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” başta kadınlar, çocuklar olmak üzere her türlü şiddete karşı koruyucu önlemler getiriyor.</p><p>Sözleşme fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet her tür şiddetle mücadele konusunda “Önleme, Koruma, Kovuşturma ve Destek Politikalarından” oluşan&nbsp; dört temel yaklaşım içeriyor.<br></p>
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Yapılan paylaşımlarda son dönemde iktidar  çevresinin hedefinde olan İstanbul Sözleşmesi'ne de vurgu yapıldı. “İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” başta kadınlar, çocuklar olmak üzere her türlü şiddete karşı koruyucu önlemler getiriyor.

Sözleşme fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal şiddet her tür şiddetle mücadele konusunda “Önleme, Koruma, Kovuşturma ve Destek Politikalarından” oluşan  dört temel yaklaşım içeriyor.

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