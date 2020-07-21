Canice öldürülen Pınar Gültekin'in üniversitesi duygu dolu bir açıklama yayınladı
Muğla'da Cemal Metin Avcı isimli erkek tarafından katledilen 27 yaşındaki Pınar Gültekin için öğrencisi olduğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından duygu dolu bir mesaj yayımladı.
Canice öldürüldüğü ortaya çıkan Pınar Gültekin'in üniversitesi sosyal medya üzerinden duygu dolu bir açıklama yayınladı.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından yapılan paylaşımda, "Bugün çok üzücü bir haberle uyandık. Umutluyduk oysa. Pınar henüz 27 yaşındaydı. Gülüşü anlatıyordu yaşamı ne kadar sevdiğini. Mekânı cennet olsun... Bugün yeni bir sayfa açalım, bu son olsun… #KadınaSiddeteDurDe #pinargultekin" denildi.
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