Sosyal ve aşk hayatımız ona bağlı: İşte oksitosin hormonu...

Oksitosin, hipotalamus tarafından üretilip hipofiz bezine gelen ve hipofiz bezinin arka bölümünden bazı uyarılar sonucu salgılanan protein yapıda bir hormon; beyinde kimyasal bir haberci görevi üstlenen oksitosin insan davranışlarının birçoğunda önemli bir role sahip.



Oksitosin hormonunun hem fizyolojik hem de psikolojik etkileri bulunuyor. Bu hormonun üreme sistemi üzerinde, doğum ve doğum sonrası dönemde fizyolojik etkileri; annelik içgüdüsü, bağlanma ve cinsellik konuları üzerinde ise psikolojik etkileri görülmektedir.

Stres ile tetiklenen kortizol salınımını baskılayarak anksiyeteyi (kaygı bozukluğunu) azalttığı ve güven duygusunu artırdığı, bununla birlikte antiinflamatuar etkileri sebebiyle de yara iyileşmesinde rol alıp ağrı kesici etki gösterdiği düşünülüyor.

