Süper Lig kulüpleri ve spor camiasından 23 Nisan paylaşımları

cumhuriyet.com.tr
23 Nisan 2022 Cumartesi, 10:10
<p>23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı Süper Lig kulüpleri ve spor camiasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlandı.</p><p><strong>İşte yapılan o paylaşımlar...</strong></p>

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı Süper Lig kulüpleri ve spor camiasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutlandı.

İşte yapılan o paylaşımlar...

23 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı süper lig

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