Tarkan'dan '23 Nisan' mesajı

23 Nisan 2022 Cumartesi, 09:32

Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Mustafa Kemal Atatürk ve manevi kızı Ülkü Adatepe'nin görüntülerinin de yer aldığı bir video paylaşan Tarkan "#23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" mesajını yayımladı.

Ünlü ismin paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı.

Tarkan'ın paylaşımı şu şekilde: