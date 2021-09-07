<p>Süper Lig'de yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala kulüpler kadrolarını büyük ölçüde tamamladı. İşte Transfermakt verilerine göre en pahalı 11.</p>
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Süper Lig'de yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala kulüpler kadrolarını büyük ölçüde tamamladı. İşte Transfermakt verilerine göre en pahalı 11.

<p>Attila Szalai - Fenerbahçe - 7 milyon Avro<br></p>
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Attila Szalai - Fenerbahçe - 7 milyon Avro

<p>Van Aanholt - Galatasaray - 7 milyon Avro<br></p>
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Van Aanholt - Galatasaray - 7 milyon Avro

<p>Valentin Rosier - Beşiktaş - 7.5 milyon Avro<br></p>
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Valentin Rosier - Beşiktaş - 7.5 milyon Avro

<p>Michy Batshuayi - Beşiktaş - 10 milyon Avro<br></p>
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Michy Batshuayi - Beşiktaş - 10 milyon Avro

<p>Mergim Berisha - Fenerbahçe - 10 milyon Avro<br></p>
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Mergim Berisha - Fenerbahçe - 10 milyon Avro

<p>İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe - 11 milyon Avro<br></p>
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İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe - 11 milyon Avro

<p>Marcao - Galatasaray - 12 milyon Avro<br></p>
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Marcao - Galatasaray - 12 milyon Avro

<p>Rachid Ghezzal - Beşiktaş - 12 milyon Avro<br></p>
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Rachid Ghezzal - Beşiktaş - 12 milyon Avro

<p>Diego Rossi - Fenerbahçe - 18 milyon Avro<br></p>
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Diego Rossi - Fenerbahçe - 18 milyon Avro

<p>Uğurcan Çakır - Trabzonspor - 19 milyon Avro<br></p>
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Uğurcan Çakır - Trabzonspor - 19 milyon Avro

<p>Miralem Pjanic - Beşiktaş - 20 milyon Avro<br></p>
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Miralem Pjanic - Beşiktaş - 20 milyon Avro

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