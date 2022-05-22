Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun gol kralı Umut Bozok oldu

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2022 Pazar, 21:06
<p>Spor Toto Süper Lig'de sezon sona erdi. Ligde oynanan 38. hafta maçlarıyla gol krallığı yarışı adeta alev aldı.</p>

Spor Toto Süper Lig'de sezon sona erdi. Ligde oynanan 38. hafta maçlarıyla gol krallığı yarışı adeta alev aldı.

<p>Mario Balotelli, Göztepe maçında kaydettiği 5 golle zirvenin bir adım gerisine yerleşti. </p>

Mario Balotelli, Göztepe maçında kaydettiği 5 golle zirvenin bir adım gerisine yerleşti. 

<p>Umut Bozok, takımının Süper Lig'de oynadığı 38 maçın tamamında forma giyerken 20 gol atıp 7 de asist üretme başarısı gösterdi.</p>

Umut Bozok, takımının Süper Lig'de oynadığı 38 maçın tamamında forma giyerken 20 gol atıp 7 de asist üretme başarısı gösterdi.

<p>İşte Umut Bozok'u takip eden diğer isimler:</p> <p>Mario Balotelli: 31 maç - 18 gol</p>

İşte Umut Bozok'u takip eden diğer isimler:

Mario Balotelli: 31 maç - 18 gol

<p>Ayoub El Kaabi: 31 maç - 16 gol</p>

Ayoub El Kaabi: 31 maç - 16 gol

<p>Joel Pohjanpalo: 33 maç - 16 gol</p>

Joel Pohjanpalo: 33 maç - 16 gol

<p>Serdar Dursun: 33 maç - 15 gol</p>

Serdar Dursun: 33 maç - 15 gol

<p>Andreas Cornelius: 37 maç - 15 gol</p>

Andreas Cornelius: 37 maç - 15 gol

<p>Alexandru Maxim: 31 maç - 14 gol</p>

Alexandru Maxim: 31 maç - 14 gol

<p>Aleksandar Pesic: 31 maç - 14 gol</p>

Aleksandar Pesic: 31 maç - 14 gol

<p>Haji Wright: 32 maç - 14 gol</p>

Haji Wright: 32 maç - 14 gol

<p>Michy Batshuayi: 33 maç - 14 gol</p>

Michy Batshuayi: 33 maç - 14 gol

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