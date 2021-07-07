Dünyaca ünlü İtalyan markası olan Valentino, sosyal medya hesabından özel bir fotoğraf serisi paylaştı.
‘’Seven Man/Seven Stories’’ isimli özel fotoğraf serisinde birbirinden farklı karakterlerin yansıtıldığı Valentino görünümleri kullanıldı. New York’ta gerçekleşen çekimin fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada ses getirdi.
7 kişi arasında Türk isim: ‘Cemal Can Canseven’
Valentino’nun ‘aşk, hayal gücü ve kendilerini nasıl gördükleri üzerine yedi yaratıcı’ olarak paylaştığı çekimlerde Cemal Can Canseven dikkat çekti. Cemal Can Canseven’de işbirliği yaptığı fotoğrafları Instagram hesabından paylaşarak Valentino’yu etiketledi.
Cemal Can Canseven kimdir?
Cemal Can Canseven, 1996’da İzmir'de doğdu. Şuan 25 yaşında olan Canseven’in annesi Rize, babası Selanik göçmenidir. Canseven’in kendisinden 9 yaş büyük, küçük annesi olarak gördüğü bir de ablası vardır. Cemal Can Canseven, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü’nü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşmiş fakat okulunu dondurarak İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başlamıştır.
DJ olarak Holifest 2019’da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven aynı zamanda koşucu ve yüzücüdür. Şimdilerde DJ’lik yapan Canseven, Survivor yarışmasından önce hiçbir TV programında görülmedi. Youtuber olan Danla Biliç'in yakın arkadaşlarından biri olan Cemal Can Canseven, Biliç'in videolarında da yer alıyor.
Survivor 2020'de performans olarak %55'lik bir başarı gösteren Cemal Can Canseven Survivor 2020'nin finaline Barış Murat Yağcı ile beraber kalmış, şampiyonluk kupasını kaldırmayı başarmıştır.
Şimdilerde oyunculuk yapan Cemal Can Canseven Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen platformunda ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ile İşte Bu Benim Masalım müzikal dizisinde başrol olarak oynamaktadır.
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