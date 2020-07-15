Cemal Can Survivor'da ne kadar kazandı?
Survivor'da 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever oldu. Cemal Çan şampiyonluğuyla birlikte 500 bin TL'lik büyük ödülün de sahibi oldu.
Şubat ayında başlayan Survivor macerası dün akşam yayınlana final ile son buldu. 5,5 aylık maratonun şampiyonu Cemal Can oldu. Survivor finali sosyal medyada da büyük yankı buldu.
Final #Survivor2020 hashtag'i ile uzun süre TT listesinin ilk sırasında yer aldı. Survivor, yarışmacıların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarını da zirveye taşıdı. Büyük ödülü kazanan 2020 şampiyonu Cemal Can, takipçi sayısını 3 milyon 150 bin arttırarak bir rekora imza attı.
Gönüllüler takımında Survivor 2020'ye başlayan ve şampiyon olan Cemal Can 500 bin TL ödül kazandı.
Yarışmaya katılmadan önce Instagram sayfasında 250 bin kişinin takip ettiği Cemal Can, takipçi sayısını 14 kat arttırdı. Cemal Can'ın takipçi sayısı final akşamı 3,4 milyona ulaştı.
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