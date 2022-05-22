Başakşehir, 3 puanı 3 golle kaptı! Başakşehir 3-1 Trabzonspor

Bu sonuçla Medipol Başakşehir, sezonu 8 haftalık yenilmezlik serisiyle noktaladı ve dördüncü olarak Avrupa vizesi aldı. Trabzonspor ise sezonu 3 mağlubiyetle bitirdi. (Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir)