Başakşehir, 3 puanı 3 golle kaptı! Başakşehir 3-1 Trabzonspor

cumhuriyet.com.tr
22 Mayıs 2022 Pazar, 15:29
<p>Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir, şampiyon Trabzonspor'u konuk etti.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Medipol Başakşehir, şampiyon Trabzonspor'u konuk etti.

<p>16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekibi 3-1 kazandı. </p>

16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekibi 3-1 kazandı. 

<p>Karşılaşmada golleri Okaka, Epureanu, Serdar Gürler ve Nwakaeme kaydetti. </p> <p>Puanını 65 yapan turuncu-lacivertli ekip UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. </p>

Karşılaşmada golleri Okaka, Epureanu, Serdar Gürler ve Nwakaeme kaydetti. 

Puanını 65 yapan turuncu-lacivertli ekip UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti. 

<p>Bu sonuçla Medipol Başakşehir, sezonu 8 haftalık yenilmezlik serisiyle noktaladı ve dördüncü olarak Avrupa vizesi aldı. Trabzonspor ise sezonu 3 mağlubiyetle bitirdi. (Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir)</p>

Bu sonuçla Medipol Başakşehir, sezonu 8 haftalık yenilmezlik serisiyle noktaladı ve dördüncü olarak Avrupa vizesi aldı. Trabzonspor ise sezonu 3 mağlubiyetle bitirdi. (Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir)

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