Başakşehir - Trabzonspor maçında Yusuf Yazıcı sürprizi
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Başakşehir ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Bordo-mavililerin eski futbolcusu Yusuf Yazıcı, karşılaşmayı izlemek için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na geldi.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor, sezonu İstanbul'da kapatıyor. Bordo-mavili ekip, 38. ve son haftada Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililerin Başakşehir ile kozlarını paylaştığı maçta, sürpriz bir isim tribünde yer aldı.
Trabzonspor'un eski futbolcusu Yusuf Yazıcı, karşılaşmayı izlemek için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na geldi. Yazıcı, sosyal medya hesabından sahayı paylaşırken bordo-mavili kalp emojisini kullandı.
Sezonu Rus ekibi CSKA Moskova'da kiralık olarak geçiren Yusuf Yazıcı performansıyla beğeni topladı.
Takımıyla 10 mücadelede forma giyen 25 yaşındaki futbolcu 8 gollük katkı verdi.
Video Haberler
- Bursa'da dev operasyon
- Yaş çay alım kampanyası sorunlu başladı
- İzmir'de orman yangını
- Elif hemşirenin acı sonu
- Antalya'da katliam: 2 çocuğunu öldürdü
- '6 yaşındaki kızını bıçakla öldürdü' iddiası
- Ölüme davetiye çıkaran yolculuk: Sürücüler müdahale etti
- Otomobil akaryakıt istasyonunda alev aldı!
- Jandarmadan 'kumar' operasyonu
- İstanbul'da feci kaza: Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
-
- Fuat Oktay yuhalandı
- 'Eğer o karar alınırsa AKP siyasetten silinir'
- 5 Manşet, 5 Erdoğan!
- Sağlık Bakanlığı'ndan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması
- Öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 3 ölü, 41 yaralı
- 'Tam oradayız...'
- Anadolu Efes, bir kez daha EuroLeague şampiyonu!
- Yanlış kişiye ödeme yapan bankaya kötü haber
- 'Biz de lider olarak kabul edebiliriz'
- 'Beni idama bile götürseler...'