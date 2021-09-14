<p class="MsoNormal">Taliban üyeleri, Kabil'deki lunaparkta çarpışan arabalara binerken ve hayvanat bahçesinde gezerken görüntülendi.</p>
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Taliban üyeleri, Kabil'deki lunaparkta çarpışan arabalara binerken ve hayvanat bahçesinde gezerken görüntülendi.

<p class="MsoNormal">Taliban militanı Abdülkerim, "Eğleniyorum ve gördüğünüz herkes benim arkadaşım. Her yerde güvenlik var. Taliban her yerde güvenliği sağladı" dedi.</p>
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Taliban militanı Abdülkerim, "Eğleniyorum ve gördüğünüz herkes benim arkadaşım. Her yerde güvenlik var. Taliban her yerde güvenliği sağladı" dedi.

<p class="MsoNormal">Ancak, Taliban militanlarının, ağustos ortasında çarpışan arabalar ve diğer oyuncaklara binerken görüntülendikleri Sheberghan kentinde bulunan Bokhdi Eğlence Parkı'nı ise ateşe verdikleri bildirildi.</p>
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Ancak, Taliban militanlarının, ağustos ortasında çarpışan arabalar ve diğer oyuncaklara binerken görüntülendikleri Sheberghan kentinde bulunan Bokhdi Eğlence Parkı'nı ise ateşe verdikleri bildirildi.

<p class="MsoNormal">Kabil'deki eğlence parkları, Taliban Afganistan'daki lunaparkları sık sık ziyaret etmeye başladığından beri vatandaşlar tarafından ziyaret edilmiyor.</p>
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Kabil'deki eğlence parkları, Taliban Afganistan'daki lunaparkları sık sık ziyaret etmeye başladığından beri vatandaşlar tarafından ziyaret edilmiyor.

<p class="MsoNormal">Taliban, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmiş daha sonra yeni hükümeti açıklamıştı.</p><p class="MsoNormal"><em>Kaynak: Sputnik</em></p><p class="MsoNormal"><em>Fotoğraflar: Reuters</em></p>
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Taliban, 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmiş daha sonra yeni hükümeti açıklamıştı.

Kaynak: Sputnik

Fotoğraflar: Reuters

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