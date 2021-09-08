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Peki, iPhone 6 ve Samsung Galaxy S2 kullanıcılarının WhatsApp’ı kullanmak için yeni bir akıllı telefon alması gerekiyor mu?

T-Online’da yer alan raporlara göre bu iddia tamamen doğru değil. Eski akıllı telefonlar için teknik destek sağlamak yeni modellere göre daha zorlu bir sürece sahip. Bu nedenle WhatsApp, IOS ve Android gibi işletim sistemleri için yeni ölçütlerini belirledi.