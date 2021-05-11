Tarkan'dan Filistin paylaşımı: "İnsanlık ayıbı"
İsrail'in Filistin'e saldırıları sürüyor. Saldırılara sanatçılar da dahil olmak üzere birçok kesimden tepki geliyor. Son olarak, sanatçı Tarkan'dan da saldırıyı kınadı, Filistin'e destek mesajı verdi.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları kentteki gerilimi tırmandırıyor. İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmiş, bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.
İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.
Son olarak İsrail'in dün gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.
İsrail'in saldırılarına ve Kudüs'te yaşananlara, sanatçılar da dahil olmak üzere birçok kesimden tepki geliyor. Son olarak, toplumsal olaylarda sessiz kalmayan bir mesaj da sanatçı Tarkan'dan geldi.
"İNSANLIK AYIBI"
Tarkan, Instagram'dan yaptığı paylaşımda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını esefle kınadığını belirtti. Ünlü sanatçı, saldırılar için 'insanlık ayıbı' ifadesini kullandı.
Tarkan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Üzüntüyle izlediğim bu görüntüler insanlık adına çok utanç verici ve bir 'insanlık ayıbı' gerçekten. Filistin halkına uygulanan zulmü esefle kınıyorum."
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