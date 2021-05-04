Tarkan'ın yaylası olarak bilinen Rüzgârlı köyü yaylasını ayılar bastı

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Cimil-Ortaköy’de yaklaşık iki hafta önce bal üreticisi Cihan Saroğlu’nun arı kovanlarını parçalayan ayıların, ünlü pop şarkıcısı Tarkan Tevetoğlu’nun yaylası olarak da bilinen Rüzgârlı köyü yaylasındaki 12 evi harabeye çevirdikleri ortaya çıktı.

ANKA
04 Mayıs 2021 Salı, 11:44
Tarkan'ın yaylası olarak bilinen Rüzgârlı köyü yaylasını ayılar bastı
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Olay, ev sahiplerinin havaların ısınmasıyla yaylaya çıkması üzerine anlaşıldı. Kış uykusundan uyanan ayıların yiyecek bulabilmek için kapıları kırdığı ve eşyaları dağıttıkları belirlendi.

“DEVLETİMİZ  ZARARIMIZI KARŞILASIN”

Evleri hasar gören köylülerden Tarkan’ın akrabası Şaban Tevetoğlu, İsmail Bayrak, Mahmut Özgen ve Hızır Köymen, şunları söyledi:

“Ayılar bize zarar veriyor. Biz bir şey yapamıyoruz. Kış için evleri terk ederek köye gitmiştik. Baharın gelmesiyle yaylaya çıktık. Harap olmuş evlerimizi gördük. Evlerde sonbaharda çıkarken yiyecek bırakmıyoruz. Kapılar kırdılar içeriyi dağıttılar. Devlet, boz ayılara zarar gelmesin diye korumaya almış. Ayı öldürmenin cezası maddi olarak çok fazla. Bizim zararımızı devletimiz karşılasın.”


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