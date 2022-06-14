Tekirdağ'da mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın ziyaretçilerine her zaman farklı güzellikler sunduğunu söyledi. Hacıoğlu, kentteki güzellikleri herkesin gelip görmesi gerektiğini ifade ederek, "Kanolanın ardından artık lavanta zamanı geldi. Lavanta tarlalarının göz kamaştırıcı güzelliklerini gören vatandaşlar tarlalara ilgi göstermeye başladı. Herkes bu güzel doğal stüdyo gibi tarlalarda birbirinden güzel fotoğraflar çekerek kendisine güzel bir arşiv, anı oluşturuyor." dedi.