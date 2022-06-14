Tekirdağ'da mor renge bürünen tarlalar ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

AA
14 Haziran 2022 Salı, 14:17
<p>Tekirdağ'da çiçek açan lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.</p>

Tekirdağ'da çiçek açan lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

<p>Her bir tarla bitkinin çiçek açtığı 3 hafta boyunca adeta birer fotoğraf stüdyosunu andırıyor, tarlalarda görsel şölen yaşanıyor. Tarlaları ziyaret eden vatandaşlar kurulan dekorlarda fotoğraf çektiriyor.</p>

Her bir tarla bitkinin çiçek açtığı 3 hafta boyunca adeta birer fotoğraf stüdyosunu andırıyor, tarlalarda görsel şölen yaşanıyor. Tarlaları ziyaret eden vatandaşlar kurulan dekorlarda fotoğraf çektiriyor.

<p>Kentte üreticilerin son yıllarda yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla kıraç arazilerin değerlendirilmesi için ektiği lavantaların kentteki ekim alanı 1100 dekara ulaştı.</p>

Kentte üreticilerin son yıllarda yetiştirme kolaylığı ve ekonomik getirisi dolayısıyla kıraç arazilerin değerlendirilmesi için ektiği lavantaların kentteki ekim alanı 1100 dekara ulaştı.

<p>İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın ziyaretçilerine her zaman farklı güzellikler sunduğunu söyledi. Hacıoğlu, kentteki güzellikleri herkesin gelip görmesi gerektiğini ifade ederek, "Kanolanın ardından artık lavanta zamanı geldi. Lavanta tarlalarının göz kamaştırıcı güzelliklerini gören vatandaşlar tarlalara ilgi göstermeye başladı. Herkes bu güzel doğal stüdyo gibi tarlalarda birbirinden güzel fotoğraflar çekerek kendisine güzel bir arşiv, anı oluşturuyor." dedi.</p>

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın ziyaretçilerine her zaman farklı güzellikler sunduğunu söyledi. Hacıoğlu, kentteki güzellikleri herkesin gelip görmesi gerektiğini ifade ederek, "Kanolanın ardından artık lavanta zamanı geldi. Lavanta tarlalarının göz kamaştırıcı güzelliklerini gören vatandaşlar tarlalara ilgi göstermeye başladı. Herkes bu güzel doğal stüdyo gibi tarlalarda birbirinden güzel fotoğraflar çekerek kendisine güzel bir arşiv, anı oluşturuyor." dedi.

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