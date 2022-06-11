Tekirdağ'da, Bangladeşli turisti gasbeden 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ’da, Bangladeş uyruklu turist A.M.’nin (45) cep telefonunu ve 900 lirasını gasbettikleri suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

DHA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 12:19
Tekirdağ'da, Bangladeşli turisti gasbeden 3 kişi tutuklandı
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Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100’üncü Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Bangladeşli A.M.’yi sokak ortasında bıçakla tehdit eden 3 kişi, darbederek cep telefonu ile 900 lirasını aldıktan sonra kaçtı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDILAR

Olayla ilgili kapsamlı araştırma başlatan polis, şüphelilerin S.M. (20), M.Ö. (17) ve D.M. (16) olduğunu belirledi. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla suç aleti 2 bıçakla yakalandı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 


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