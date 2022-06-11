Tekirdağ'da, Bangladeşli turisti gasbeden 3 kişi tutuklandı
Tekirdağ’da, Bangladeş uyruklu turist A.M.’nin (45) cep telefonunu ve 900 lirasını gasbettikleri suçlamasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100’üncü Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Bangladeşli A.M.’yi sokak ortasında bıçakla tehdit eden 3 kişi, darbederek cep telefonu ile 900 lirasını aldıktan sonra kaçtı.
SUÇ ALETİYLE YAKALANDILAR
Olayla ilgili kapsamlı araştırma başlatan polis, şüphelilerin S.M. (20), M.Ö. (17) ve D.M. (16) olduğunu belirledi. Şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla suç aleti 2 bıçakla yakalandı.
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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