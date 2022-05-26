The Gray Man filmi konusu nedir? The Gray Man filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 13:41
<p><strong>The Gray Man, </strong><strong>Mark Greaney'ın</strong> aynı isimli romanından uyarlanan <strong>Anthony</strong> ve <strong>Joe Russo'</strong>un yönetmenlik koltuğunu paylaştığı aksiyon filmi. <strong>Netflix tarafından şimdiye kadar yapılmış en pahalı film </strong>olarak tanıtılan filmin üretim bütçesinin <strong>200 milyon dolar </strong>olduğu söyleniyor. Oyuncu kadrosunda yıldız isimlerin dikkat çektiği filmin başrollerini ise<strong> Ryan Gosling, Chris Evans</strong> ve<strong> Dhanush </strong>paylaşıyor. The Gray Man filmi konusu nedir? The Gray Man filmi oyuncuları kimler? </p> <p>İşte Netflix'in en pahalı filmi The Gray Man hakkında ayrıntılar...</p>

The Gray Man, Mark Greaney'ın aynı isimli romanından uyarlanan Anthony ve Joe Russo'un yönetmenlik koltuğunu paylaştığı aksiyon filmi. Netflix tarafından şimdiye kadar yapılmış en pahalı film olarak tanıtılan filmin üretim bütçesinin 200 milyon dolar olduğu söyleniyor. Oyuncu kadrosunda yıldız isimlerin dikkat çektiği filmin başrollerini ise Ryan Gosling, Chris Evans ve Dhanush paylaşıyor. The Gray Man filmi konusu nedir? The Gray Man filmi oyuncuları kimler? 

İşte Netflix'in en pahalı filmi The Gray Man hakkında ayrıntılar...

<p><strong>The Gray Man,</strong> <strong>Mark Greaney'ın</strong> aynı adlı 2009 romanına dayanan, Christopher Markus ve Stephen McFeely ile birlikte yazılan bir senaryodan, Mike Larocca ile birlikte filmin yapımcılığını üstlenen Anthony ve Joe Russo tarafından yönetilen, yakında çıkacak bir Amerikan aksiyon gerilim filmi. Kardeşlerin şirketi AGBO tarafından üretilen film, romana dayanan yeni geliştirilen bir seriye başlayacak ve başrollerde<strong> Ryan Gosling, Chris Evans</strong> ve<strong> Dhanush </strong>yer alacak.</p>

The Gray Man, Mark Greaney'ın aynı adlı 2009 romanına dayanan, Christopher Markus ve Stephen McFeely ile birlikte yazılan bir senaryodan, Mike Larocca ile birlikte filmin yapımcılığını üstlenen Anthony ve Joe Russo tarafından yönetilen, yakında çıkacak bir Amerikan aksiyon gerilim filmi. Kardeşlerin şirketi AGBO tarafından üretilen film, romana dayanan yeni geliştirilen bir seriye başlayacak ve başrollerde Ryan Gosling, Chris Evans ve Dhanush yer alacak.

<p><strong>200 milyon dolarlık</strong> üretim bütçesi ile Netflix tarafından dağıtılacak ve yayınlanacak olan film, <strong>Netflix tarafından şimdiye kadar yapılmış en pahalı film haline geldi.</strong></p>

200 milyon dolarlık üretim bütçesi ile Netflix tarafından dağıtılacak ve yayınlanacak olan film, Netflix tarafından şimdiye kadar yapılmış en pahalı film haline geldi.

<p><strong>CIA ajanı Court Gentry,</strong> sessiz ve profesyonel suikastleriyle yaşayan bir efsaneye dönüşmek üzeredir, ancak üstleri tarafından verilen bir kararla avlayandan avlanana dönüşür. </p>

CIA ajanı Court Gentry, sessiz ve profesyonel suikastleriyle yaşayan bir efsaneye dönüşmek üzeredir, ancak üstleri tarafından verilen bir kararla avlayandan avlanana dönüşür. 

<p>Court Gentry'nin kendine kurulan komployu açığa çıkarması ise çok uzun sürmeyecektir. Her şeye rağmen müşterisinin hayatını kurtarmaya çalışan Gentry, eş zamanlı olarak kendi ailesinin emniyette olmasını da sağlamak zorundadır.</p>

Court Gentry'nin kendine kurulan komployu açığa çıkarması ise çok uzun sürmeyecektir. Her şeye rağmen müşterisinin hayatını kurtarmaya çalışan Gentry, eş zamanlı olarak kendi ailesinin emniyette olmasını da sağlamak zorundadır.

<p>Kıdemli bir CIA ajanı olan <strong>Court Gentry,</strong> kendi teşkilatı tarafından ihanete uğrar ve onu kaçak olmaya zorlar. Teşkilattaki eski bir meslektaşı olan <strong>Lloyd Hansen</strong>, onu yakalaması için gönderilir.</p>

Kıdemli bir CIA ajanı olan Court Gentry, kendi teşkilatı tarafından ihanete uğrar ve onu kaçak olmaya zorlar. Teşkilattaki eski bir meslektaşı olan Lloyd Hansen, onu yakalaması için gönderilir.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>*Ryan Gosling - Court Gentry</p> <p>*Chris Evans - Lloyd Hansen</p> <p>*Ana de Armas - Dani Miranda</p> <p>*Jessica Henwick</p> <p>*Dhanush</p>

OYUNCULAR

*Ryan Gosling - Court Gentry

*Chris Evans - Lloyd Hansen

*Ana de Armas - Dani Miranda

*Jessica Henwick

*Dhanush

<p>*Wagner Moura</p> <p>*Julia Butters - Claire Fitzroy</p> <p>*Regé-Jean Page</p>

*Wagner Moura

*Julia Butters - Claire Fitzroy

*Regé-Jean Page

<p>*Billy Bob Thornton - Donald Fitzroy</p> <p>*Alfre Woodard - Maurice Cahill</p> <p>*Callan Mulvey</p>

*Billy Bob Thornton - Donald Fitzroy

*Alfre Woodard - Maurice Cahill

*Callan Mulvey

<p>*Eme Ikwuakor - Mr. Felix</p> <p>*Scott Haze</p> <p>*Michael Gandolfini</p>

*Eme Ikwuakor - Mr. Felix

*Scott Haze

*Michael Gandolfini

<p>*Sam Lerner</p> <p>*Robert Kazinsky - Perini</p> <p>*DeObia Oparei</p>

*Sam Lerner

*Robert Kazinsky - Perini

*DeObia Oparei

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