The Gray Man filmi konusu nedir? The Gray Man filmi oyuncuları kimler?
The Gray Man, Mark Greaney'ın aynı isimli romanından uyarlanan Anthony ve Joe Russo'un yönetmenlik koltuğunu paylaştığı aksiyon filmi. Netflix tarafından şimdiye kadar yapılmış en pahalı film olarak tanıtılan filmin üretim bütçesinin 200 milyon dolar olduğu söyleniyor. Oyuncu kadrosunda yıldız isimlerin dikkat çektiği filmin başrollerini ise Ryan Gosling, Chris Evans ve Dhanush paylaşıyor. The Gray Man filmi konusu nedir? The Gray Man filmi oyuncuları kimler?
İşte Netflix'in en pahalı filmi The Gray Man hakkında ayrıntılar...
The Gray Man, Mark Greaney'ın aynı adlı 2009 romanına dayanan, Christopher Markus ve Stephen McFeely ile birlikte yazılan bir senaryodan, Mike Larocca ile birlikte filmin yapımcılığını üstlenen Anthony ve Joe Russo tarafından yönetilen, yakında çıkacak bir Amerikan aksiyon gerilim filmi. Kardeşlerin şirketi AGBO tarafından üretilen film, romana dayanan yeni geliştirilen bir seriye başlayacak ve başrollerde Ryan Gosling, Chris Evans ve Dhanush yer alacak.
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