The Gray Man filmi konusu nedir? The Gray Man filmi oyuncuları kimler?

The Gray Man, Mark Greaney'ın aynı adlı 2009 romanına dayanan, Christopher Markus ve Stephen McFeely ile birlikte yazılan bir senaryodan, Mike Larocca ile birlikte filmin yapımcılığını üstlenen Anthony ve Joe Russo tarafından yönetilen, yakında çıkacak bir Amerikan aksiyon gerilim filmi. Kardeşlerin şirketi AGBO tarafından üretilen film, romana dayanan yeni geliştirilen bir seriye başlayacak ve başrollerde Ryan Gosling, Chris Evans ve Dhanush yer alacak.