Tolgay Arslan'dan Fenerbahçe transferiyle ilgili itiraf
Kariyerini Udinese'de sürdüren Tolgay Arslan, kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Goal'e koşan Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe gitmesiyle ilgili olarak, "Fenerbahçe beni kadro dışı kaldıktan bir hafta sonra aradı. Öfkeliydim ve hemen kabul ettim. Gerçekten ayrılmayı istememiştim" dedi.
Arslan'ın açıklamaları şöyle:
Kadro dışı kalmamdan kısa bir süre sonra kulüp dışarıda kalmamın nedeninin bir maçın devre arasında dürüm yemem olduğunu açıkladı. Bunun hiçbir gerçekliği yoktu. Sonra başkanla aramda bir tartışma yaşandı. Beşiktaş bana bu gibi durumlarda konuşmamam gerektiğini göstermek istedi. Eğer Türk bir oyuncuysanız Türkiye'de zor zamanlar geçirebilirsiniz.
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