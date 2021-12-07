Tolgay Arslan'dan Fenerbahçe transferiyle ilgili itiraf

Arslan'ın açıklamaları şöyle:

Kadro dışı kalmamdan kısa bir süre sonra kulüp dışarıda kalmamın nedeninin bir maçın devre arasında dürüm yemem olduğunu açıkladı. Bunun hiçbir gerçekliği yoktu. Sonra başkanla aramda bir tartışma yaşandı. Beşiktaş bana bu gibi durumlarda konuşmamam gerektiğini göstermek istedi. Eğer Türk bir oyuncuysanız Türkiye'de zor zamanlar geçirebilirsiniz.