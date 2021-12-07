Tolgay Arslan'dan Fenerbahçe transferiyle ilgili itiraf

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2021 Salı, 13:16
<p>Kariyerini Udinese'de sürdüren Tolgay Arslan, kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Goal'e koşan Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe gitmesiyle ilgili olarak, "Fenerbahçe beni kadro dışı kaldıktan bir hafta sonra aradı. Öfkeliydim ve hemen kabul ettim. Gerçekten ayrılmayı istememiştim" dedi.</p>

Kariyerini Udinese'de sürdüren Tolgay Arslan, kariyerine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Goal'e koşan Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan ayrılıp Fenerbahçe gitmesiyle ilgili olarak, "Fenerbahçe beni kadro dışı kaldıktan bir hafta sonra aradı. Öfkeliydim ve hemen kabul ettim. Gerçekten ayrılmayı istememiştim" dedi.

<p>Borussia Dortmund altyapısında yetiştikten sonra Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen, şimdilerde ise Serie A takımlarından Udinese'de top koşturan Tolgay Arslan, Süper Lig'de geçirdiği zamana dair açıklamalarda bulundu.</p>

Borussia Dortmund altyapısında yetiştikten sonra Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen, şimdilerde ise Serie A takımlarından Udinese'de top koşturan Tolgay Arslan, Süper Lig'de geçirdiği zamana dair açıklamalarda bulundu.

<p>Arslan'ın açıklamaları şöyle:</p><p>Kadro dışı kalmamdan kısa bir süre sonra kulüp dışarıda kalmamın nedeninin bir maçın devre arasında dürüm yemem olduğunu açıkladı. Bunun hiçbir gerçekliği yoktu. Sonra başkanla aramda bir tartışma yaşandı. Beşiktaş bana bu gibi durumlarda konuşmamam gerektiğini göstermek istedi. Eğer Türk bir oyuncuysanız Türkiye'de zor zamanlar geçirebilirsiniz.</p>

Arslan'ın açıklamaları şöyle:

Kadro dışı kalmamdan kısa bir süre sonra kulüp dışarıda kalmamın nedeninin bir maçın devre arasında dürüm yemem olduğunu açıkladı. Bunun hiçbir gerçekliği yoktu. Sonra başkanla aramda bir tartışma yaşandı. Beşiktaş bana bu gibi durumlarda konuşmamam gerektiğini göstermek istedi. Eğer Türk bir oyuncuysanız Türkiye'de zor zamanlar geçirebilirsiniz.

<p>Bu olay yüzünden duygusal anlar yaşadım. Ardından Fenerbahçe'nin teklifi geldi ve hemen kabul ettim. Beşiktaş daha sonra beni yeniden kadroya dahil etmek istedi ama kararımı vermiştim.</p>

Bu olay yüzünden duygusal anlar yaşadım. Ardından Fenerbahçe'nin teklifi geldi ve hemen kabul ettim. Beşiktaş daha sonra beni yeniden kadroya dahil etmek istedi ama kararımı vermiştim.

<p>Üç ay takımın dışındaydım. Yedek takımla antrenman yapmama bile izin vermediler. Suni çimde tek başıma formda kalmaya çalıştım. Tesis evime 1,5 saat uzaklıktaydı.</p>

Üç ay takımın dışındaydım. Yedek takımla antrenman yapmama bile izin vermediler. Suni çimde tek başıma formda kalmaya çalıştım. Tesis evime 1,5 saat uzaklıktaydı.

<p>Fenerbahçe beni kadro dışı kaldıktan bir hafta sonra aradı. Öfkeliydim ve hemen kabul ettim. Gerçekten ayrılmayı istememiştim. Taraftarlarla aram çok iyiydi.</p>

Fenerbahçe beni kadro dışı kaldıktan bir hafta sonra aradı. Öfkeliydim ve hemen kabul ettim. Gerçekten ayrılmayı istememiştim. Taraftarlarla aram çok iyiydi.

<p>Fenerbahçe formasıyla Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkmak zordu. Yaşadığım en zor deneyimdi. Taraftarlar dürüm konusu hakkında, "Tolgay Arslan dürümler nerede?" diye bağırıyordu. İlk yarı sonunda 3-0 gerideydik. Beşiktaşlı taraftarlar mutluydu ama sonunda 3-3 yaptık.</p>

Fenerbahçe formasıyla Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkmak zordu. Yaşadığım en zor deneyimdi. Taraftarlar dürüm konusu hakkında, "Tolgay Arslan dürümler nerede?" diye bağırıyordu. İlk yarı sonunda 3-0 gerideydik. Beşiktaşlı taraftarlar mutluydu ama sonunda 3-3 yaptık.

<p>Fenerbahçe ile ilk maçta taraftarlar istediği için armayı öptüm. Beni aralarına aldıkları için onlara minnettardım ama Beşiktaşlı taraftarlar bu durumu hoş karşılamadı.</p>

Fenerbahçe ile ilk maçta taraftarlar istediği için armayı öptüm. Beni aralarına aldıkları için onlara minnettardım ama Beşiktaşlı taraftarlar bu durumu hoş karşılamadı.

<p>İlk zamanlar her şey yolundaydı. Tam kendimi kanıtlamak üzereyken bazı sakatlıklar yaşadım. İkinci sezonu yedinci sırada bitirdik ve kulüp kadroda yenilemeye gitti. Fenerbahçe'de çok iyi olmak zorundasınız.&nbsp;</p>

İlk zamanlar her şey yolundaydı. Tam kendimi kanıtlamak üzereyken bazı sakatlıklar yaşadım. İkinci sezonu yedinci sırada bitirdik ve kulüp kadroda yenilemeye gitti. Fenerbahçe'de çok iyi olmak zorundasınız. 

<p>Benden sonra çoğu benim pozisyonumda oynayan 21 transfer yaptılar. Fenerbahçe'de işler iyi gitmediğinde taraftarlar hızlı bir şekilde değişim talep ediyor.&nbsp;Yıllar önce biraz şımarıklardı. Beşiktaşlı taraftarlar ise skoru alamasan bile ellerinden geleni yaptığında alkışlıyorlar.</p>

Benden sonra çoğu benim pozisyonumda oynayan 21 transfer yaptılar. Fenerbahçe'de işler iyi gitmediğinde taraftarlar hızlı bir şekilde değişim talep ediyor. Yıllar önce biraz şımarıklardı. Beşiktaşlı taraftarlar ise skoru alamasan bile ellerinden geleni yaptığında alkışlıyorlar.

<p>Sözleşmemi feshettiğimde neredeyse tüm lig benimle ilgilendi ama kariyerimi ülke dışında sürdürmem gerektiğini hissettim.</p>

Sözleşmemi feshettiğimde neredeyse tüm lig benimle ilgilendi ama kariyerimi ülke dışında sürdürmem gerektiğini hissettim.


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