Tom Heaton'ın 20 yıllık Manchester United hayali 35 yaşında gerçekleşti

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2021 Perşembe, 15:21
<p>Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Manchester United son maçta Young Boys'u Old Trafford'da konuk etti. İngiliz devinin geçici menajeri Ralf Rangnick, İsviçre ekibi karşısına rotasyon ağırlıklı bir kadroyla çıktı.</p>

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen Manchester United son maçta Young Boys'u Old Trafford'da konuk etti. İngiliz devinin geçici menajeri Ralf Rangnick, İsviçre ekibi karşısına rotasyon ağırlıklı bir kadroyla çıktı.

<p>Manchester United 9. dakikada Mason Greenwood ile 1-0 öne geçti ancak 42. dakikada Fabian Rieder ile skoru 1-1'e getiren Young Boys maçtan beraberlikle ayrılmayı başardı. Karşılaşmada skordan çok Ralf Rangnick'in yaptığı kaleci değişikliği konuşuldu.</p>

Manchester United 9. dakikada Mason Greenwood ile 1-0 öne geçti ancak 42. dakikada Fabian Rieder ile skoru 1-1'e getiren Young Boys maçtan beraberlikle ayrılmayı başardı. Karşılaşmada skordan çok Ralf Rangnick'in yaptığı kaleci değişikliği konuşuldu.

<p>35 yaşındaki Tom Heaton için tarihi anlar yaşandı. Heaton futbola Manchester United altyapısında başlamış ve yaklaşık 20 yıl önce kulübün kapısından içeri girmişti. Ancak Old Trafford'da geçirdiği 6 yılda hiç forma şansu bulamadı ve 2010'da takımdan ayrıldı.<br></p>

35 yaşındaki Tom Heaton için tarihi anlar yaşandı. Heaton futbola Manchester United altyapısında başlamış ve yaklaşık 20 yıl önce kulübün kapısından içeri girmişti. Ancak Old Trafford'da geçirdiği 6 yılda hiç forma şansu bulamadı ve 2010'da takımdan ayrıldı.

<p>De Gea'yı maç kadrosuna almayan Ralf Rangnick, Young Boys karşısına Dean Henderson tercihiyle çıkmıştı. Ancak maçın 68. dakikasında Alman teknik adam Tom Heaton yanına çağırdı ve Henderson'ı kenara alıp 35 yaşındaki file bekçisini oyuna dahil etti.</p>

De Gea'yı maç kadrosuna almayan Ralf Rangnick, Young Boys karşısına Dean Henderson tercihiyle çıkmıştı. Ancak maçın 68. dakikasında Alman teknik adam Tom Heaton yanına çağırdı ve Henderson'ı kenara alıp 35 yaşındaki file bekçisini oyuna dahil etti.

<p style="text-align: left;" data-mce-style="text-align: left;">Kariyeri boyunca daha önce Manchester United formasıyla hiç maça çıkmayan Tom Heaton, Young Boys karşısında ilki yaşadı ve çocuklukta katıldığı kulüpte ilk maçına 35 yaşında çıkmış oldu.</p>

Kariyeri boyunca daha önce Manchester United formasıyla hiç maça çıkmayan Tom Heaton, Young Boys karşısında ilki yaşadı ve çocuklukta katıldığı kulüpte ilk maçına 35 yaşında çıkmış oldu.

<p>Manchester United'ın Alman menajeri Ralf Rangnick'in yaptığı bu hamle Kırmızı Şeytanlar'ın taraftarlarını memnun etti. Sosyal medyada birçok İngiliz taraftar, Rangnick'in bu hamlesine sosyal medyada övgü dolu yorumlar yaptı.</p>

Manchester United'ın Alman menajeri Ralf Rangnick'in yaptığı bu hamle Kırmızı Şeytanlar'ın taraftarlarını memnun etti. Sosyal medyada birçok İngiliz taraftar, Rangnick'in bu hamlesine sosyal medyada övgü dolu yorumlar yaptı.


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