Trabzonspor, Ukrayna ve Rusya'daki futbol gelişmelerini yakından takip ediyor
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Rus kulüplerinin uluslararası spor organizasyonlarından men edilmesinin yanı sıra FIFA ve UEFA’nın iki ülkede kariyerlerini sürdüren yabancı oyunculara ise transfer hakkı tanıması Trabzonspor’u harekete geçirdi. Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden bordo-mavili kulüp, oyuncu pazarı için detaylı araştırma başlattı.
Ayrıca, FIFA ve UEFA’nın iki ülkede oynayan yabancı oyuncular hakkında verdiği transfer kararının yanı sıra iki ülkeden ayrılmayı planlayan oyuncuların sayısının da fazla olması Karadeniz ekibini bu alanda ciddi bir araştırmaya itti. Bordo-mavili kulübün araştırma komitesi takımın ihtiyaçları doğrultusunda iki ülkede futbol kariyerlerini sürdüren oyuncularla ilgili çalışmasını sürdürüyor.
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