Trabzonspor, Ukrayna ve Rusya'daki futbol gelişmelerini yakından takip ediyor

Ayrıca, FIFA ve UEFA’nın iki ülkede oynayan yabancı oyuncular hakkında verdiği transfer kararının yanı sıra iki ülkeden ayrılmayı planlayan oyuncuların sayısının da fazla olması Karadeniz ekibini bu alanda ciddi bir araştırmaya itti. Bordo-mavili kulübün araştırma komitesi takımın ihtiyaçları doğrultusunda iki ülkede futbol kariyerlerini sürdüren oyuncularla ilgili çalışmasını sürdürüyor.