Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci hakkındaki haberlere ilişkin açıklama
Fenerbahçe, futbolcu İrfan Can Kahveci için yazılan haberlere ilişkin bir açıklama yayımladı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Hakkı Yalçın’ın, sporcumuz İrfan Can Kahveci’yi haksız şekilde hedef aldığı, nefret dolu bir dille hiçbir olguya dayanmayan art niyetli yorumların bulunduğu, bazı çevrelere yaranmak adına benimsediği hamasi yaklaşımlı köşe yazıları kabul edilemezdir" denildi.
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi hedef alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Söz konusu haberde köşe yazarı Hakkı Yalçın, sarı-lacivertli futbolcu İrfan Can Kahveci hakkında "İşin hüzün verici yanı; Lefter gibi, Alpaslan Eratlı, Cemil Turan gibi zarif adamların tarihe geçtiği kulüpte şimdi İrfan Can gibileri forma giyiyor" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Hakkı Yalçın’ın bugünkü Fotomaç ve Takvim gazetelerinde, sporcumuz İrfan Can Kahveci’yi haksız şekilde hedef aldığı, nefret dolu bir dille hiçbir olguya dayanmayan art niyetli yorumların bulunduğu, bazı çevrelere yaranmak adına benimsediği hamasi yaklaşımlı köşe yazıları kabul edilemezdir!
İzlediği görüntüyü algılayamayarak oyuncumuzun sağ ve sol ayak ayrımlarını yapmaktan yoksun bu kişinin, sporcumuzu ‘zalim’, ‘insafsız’ gibi sıfatlarla niteleyip bunun da ötesine geçerek ‘canın çıksın’ motivasyonuyla kasten ağırlığını vererek rakip oyuncunun bileğine bastığını utanmadan yazıya dökmesi, en hafif tabirle güdümlü bir kötülüktür.
İlgili şahsın bu ithamları yetmemiş olacak ki trafik kazasında hayatını kaybeden ve sezona ismi verilen, aynı zamanda sporcumuzun yakın arkadaşı olan merhum Ahmet Çalık’ın ismini kullanarak sporcumuzu şeytanlaştırma çabası, hiçbir ahlaki çerçeveye sığmamaktadır.
Yazılarının devamında Teknik Direktörümüz İsmail Kartal’a da hadsizce benzetme yapan bu kişiyi akl-ı selime davet ediyor; yazılarda yer alan nefret söylemleri nedeniyle hukuki haklarımızı saklı tutacağımızı paylaşıyoruz."
Hakkı Yalçın’ın Nefret Dolu Yazıları Hakkında— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 8, 2022
https://t.co/wlrqiLaupy pic.twitter.com/HxYRiBRWoS
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