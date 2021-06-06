Bursaspor'un 29. başkanı, Hayrettin Gülgüler oldu

06 Haziran 2021 Pazar, 00:12

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da olağan seçimli genel kurul toplantısı sonucunda Hayrettin Gülgüler, kulübün 29. başkanı oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda üç aday, mevcut başkan Erkan Kamat, Hayrettin Gülgüler ve Serdar Acarhoroz yarıştı. Oy kullanma hakkına sahip 4042 üyenin 1502'sinin toplam 10 sandıkta oy kullandığı seçim sonucunda, yeşil-beyazlı kulübün 29. başkanı 652 oyla Hayrettin Gülgüler oldu. Kongre saat 14.00'te başlarken, 17.35'te açılan sandıklar 20.00'de kapandı. Oy sayımı ise 00.00'da sonlandı.

Başkanlık seçiminde Hayrettin Gülgüler'in Emin Adanur, Osman Uçar, Fehim Ferik, Metin Mustafaoğlu, Tamer İşler, Batu İlker Demirtaş, Serhat Akgün, Yalçın Cambaz, Rahmi Maral, Hasan Gürler, Emrah Kılıç ve Semih Hüroğlu'ndan oluşan listesi, 682 oyla sandıktan birinci çıktı. Seçimde mevcut başkan Erkan Kamat 383 oy alırken, Serdar Acarhoroz ise 132 oy aldı.

"ADANUR ÖNDERLİĞİNDE EKİP OLUŞTURDUK"

Yeşil-beyazlı kulüpte yönetime talip olmasına rağmen tüzük gereği aday olamayan 1990 doğumlu iş adamı Emin Adanur, Gülgüler'in listesinden seçime girdi. Adanur'un kulübü gayriresmi şekilde yönetmesi bekleniyor.

Başkanlığa seçilen Gülgüler, gün içinde yaptığı konuşmada "Emin Adanur önderliğinde bir ekip oluşturduk. Burada kimseye hayal satmayacağım. Benim için iki öncelik var: İlki transfer tahtası, ikincisi Süper Lig’e çıkmak. Olmazsa olmazımız, Süper Lig’e çıkmak. Bursaspor’un şu an bulunduğu durum, öyle projeler yapmaya fırsat vermez. Bunlar zamanla olacak şeyler. Süper Lig’e çıkalım, ondan sonra neler olur neler. Biz hayal satmıyoruz, yapabileceklerimizi söylüyoruz. Bizler Bursaspor için buradayız. Bizim dönemimizde personel maaşı, elektrik, doğalgaz gibi konular gündeme gelmeyecek, oyuncularımız mutlu olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Bursaspor Kulübü, sonucu şu paylaşımla duyurdu: