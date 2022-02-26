Trabzonspor’da Kouassi ve Emrehan imzayı attı

KOUASSI: BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM

Ağaoğlu'nun ardından söz alan Kouassi ise "Burada olmamı sağlayan, benim burada olmamı isteyen başkanımıza, hocamıza ve bu süreçte katkı olan herkese çok teşekkür ederek sözlerime başlamış olmak istiyorum. Çünkü burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Buraya geldiğim ilk andan itibaren burada büyük bir aile olduğunu gördüm ve ben de bu ailenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Umuyorum sezon sonunda hep birlikte şampiyonluğu beraber kutlayacağız ve beni destekleyen insanların olduğunu, kulübü destekleyen insanların olduğunu biliyorum ve ne kadar destek verdiklerini biliyorum. Bu insanlarla umuyorum sezon sonunda hep beraber kutlamaya yapacağız ve sonrasında da hem Türkiye'de hem Avrupa’da kulübün çok daha ileriye gidebileceğini hep beraber göreceğiz. Buraya geldiğim ilk andan beri hep çok mutluydum. Umuyorum bu başarıyı birlikte kazanacağız ve her şeyi birlikte elde edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.