Alper Pirşen'den olay açıklama: Trabzonspor, Arda Güler için teklifte bulundu
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Alper Pirşen, sarı lacivertlilerin yükselen yıldızı Arda Güler'den bahsett, Pirşen'in verdiği bilgiye göre Trabzonspor sezon başında Arda Güler'e talip oldu.
Fenerbahçe'de Sportif Hukuk İşleri ve Futbol Altyapı'dan sorumlu eski yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen, sarı lacivertlilerin yıldızı Arda Güler'den altyapıdaki görevinden ayrılan Serhat Pekmezci'ye kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
"TFF TEKNİK OLARAK 28 ŞAMPİYONLUĞU REDDETTİ"
Twitter'de sohbet odasında açıklamalarda bulunan Pirşen, "Federasyon şu ana kadar cevap vermediği için teknik olarak 28 şampiyonluk talebimizi reddettiklerini söyleyebiliriz" diye konuştu. Genç oyuncuların oynaması konusunda fikirlerini açıklayan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi, "Sırf genç diye oyuncu oynatamayız, biz yarışmacı bir kulübüz" dedi.
"AİLESİ, ARDA GÜLER'İ ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK OLARAK GÖRMÜYOR"
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi, sarı lacivertlilerin genç yıldızı Arda Güler'in ailesine de övgüler yağdırdı. Pirşen şunları söyledi: "Arda Güler'in ailesiyle konuştum. 'Ömer Faruk ile yaşananların ardından siz Fenerbahçe altyapısının imajı için son kalesiniz' dedim. Arda'nın en büyük şansı ailesi. Onu koruyup kolluyorlar. Altın yumurtlayan tavuk gibi görmüyorlar, çok olgunlar."
"TRABZONSPOR SEZON BAŞINDA ARDA GÜLER'İ KİRALAMAK İSTEDİ"
Pirşen, Arda Güler'in altyapıda bilinen bir futbolcu olduğunu vurgulayarak "Arda öyle bilinmeyen bir oyuncu değildi. Beşiktaş, Trabzonspor ve Altınordu da istemişti onu. Ali Koç devreye girdi ve Arda'yı kulübe kazandırdı. Herkes biliyordu onun yeteneğini. Daha bu sezon başında Trabzonspor Arda için kiralama teklifi yaptı" dedi.
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