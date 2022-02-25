Fenalaşan Trabzonsporlu 2 taraftar, hastaneye kaldırıldı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'un Kayserispor'u 3-2 yendiği karşılaşmada fenalaşan 2 taraftar hastaneye kaldırıldı.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 27’nci haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'da uzatma dakikalarında kazanılan penaltı atışı öncesi fenalaşan 2 taraftar hastaneye kaldırıldı.
2 TARAFTAR FENALAŞTI
Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Yukatel Kayserispor'u uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 3-2 mağlup etmeyi başardı.
İkinci yarısında büyük heyecanın yaşandığı maçın son anlarında Trabzonspor penaltı atışı kazandı. Bu sırada tribünlerde bordo-mavili 2 taraftar fenalaştı. Saha kenarına indirilen taraftarlar, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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