Trabzonspor sahasında 355 gündür kaybetmiyor
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Trabzonspor, sahasında 355 gündür mağlubiyet yaşamadı.
Ligde 66 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 kaybettiği maçtan itibaren 355 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu sezon da 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Trabzonspor, böylece sahasındaki son 20 karşılaşmada 14 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi. Trabzonspor, bu sezon sahasında mağlubiyet almayan tek takım konumunda da bulunuyor.
İlgili Haberler
- Fenalaşan Trabzonsporlu 2 taraftar, hastaneye kaldırıldı
- Trabzonspor, geriden gelip kazanmasını bildi! Trabzonspor 3-2 Kayserispor
- Trabzonspor'dan Dorukhan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Trabzonspor sahasında 355 gündür kaybetmiyor
- Kanun teklifi: Bebek ve hasta ürünlerinde KDV indirimi
- Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor All Star'da sürpriz
- Belediyeler iklim kriziyle mücadele için buluştu
- İthalatta gözetime 'geri gelen eşya' muafiyeti
- Akaryakıt zammı İETT'yi de zora soktu!
- Çelikten Atatürk heykelinin açılışı yapıldı
- Yumurta için 'salmonella' uyarısı
- Boşanmak isteyen eşinin elektriğini ve doğalgazını kesti
- 'Hakan Fidan imzalı evraklarla dolandırıcılık' iddiası