Trabzonsporlu oyuncular, Avrupa kulüplerinin radarında

Yönetim, gelen teklifleri değerlendirecek

Önümüzdeki sezonun planlamasını geçtiğimiz sezon olduğu gibi yeni sezon öncesinde aylar önce başlayan Karadeniz ekibi ilk planda takıma katacağı isimler üzerinde duruyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve izleme komitesi yönetime detaylı bir liste sunmuştu. Bu doğrultuda yoğun bir mesaiye giren yönetim kurulu, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'da yarışabilecek istikrarlı bir kadro için Avcı'nın elini güçlendirmek istiyor. Önümüzdeki günlerde mevcut kadroda bulunan oyunculara gelen talepleri değerlendirecek olan Karadeniz ekibi, gelecek ve gideceklerin mali yapısını değerlendirerek karar verecek.