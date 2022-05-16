Trabzonsporlu oyuncular, Avrupa kulüplerinin radarında
Yönetim, gelen teklifleri değerlendirecek
Önümüzdeki sezonun planlamasını geçtiğimiz sezon olduğu gibi yeni sezon öncesinde aylar önce başlayan Karadeniz ekibi ilk planda takıma katacağı isimler üzerinde duruyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve izleme komitesi yönetime detaylı bir liste sunmuştu. Bu doğrultuda yoğun bir mesaiye giren yönetim kurulu, Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'da yarışabilecek istikrarlı bir kadro için Avcı'nın elini güçlendirmek istiyor. Önümüzdeki günlerde mevcut kadroda bulunan oyunculara gelen talepleri değerlendirecek olan Karadeniz ekibi, gelecek ve gideceklerin mali yapısını değerlendirerek karar verecek.
Kadro yapısı değişecek
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, önümüzdeki sezon zirveye oynayacak ve Avrupa'da ses getirebilecek bir kadro kurgusu için birçok mevkide yeniliğe gidecek. Takımın ritmini ve temposunu artırmayı planlayan deneyimli çalıştırıcı özellikle savunmaya ciddi bir yatırım yapmayı planlıyor. Karadeniz ekibi bu sezon bu bölgede ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Orta saha ve forvet hattında oyuncu takviyesi planlayan bordo-mavililer, rekabet ortamından yararlanmayı planlıyor.
Nwakaeme konusu
Trabzonspor'da geçirdiği 4 sezonun ardından sözleşmesi bitecek olan Nwakaeme konusunda somut bir adım atılmış değil. Bordo-mavili kulüp, oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürürken, Nijeryalı futbolcunun kaderi ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Nwakaeme'nin takımda kalmasından yana tavır koysa da oyuncunun finansal istekleri bu transferde büyük rol oynayacak.
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