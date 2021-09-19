Trabzonspor'un Avcı döneminde sırtı yere gelmiyor

Bu arada 2020-21 sezonun 9’uncu haftasında Trabzonspor’un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 37 müsabalık periyotta sadece 3 yenilgi aldı. Söz konusu sezonun ilk 8 haftasında 3 beraberlik ve 4 yenilgiye karşılık sadece tek maçını kazanabilen bordo-mavililer, Avcı göreve geldikten sonra söz konusu sezon ve bu sezon ile birlikte ligde çıkılan 37 maçta 22 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Abdullah Avcı, ligde Trabzonspor ile maç başına 2.10’luk puan ortalaması yakaladı