Trabzonspor'un Avcı döneminde sırtı yere gelmiyor
2021-22 sezonuna oluşturduğu iddialı kadro ile şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, ilk 5 haftayı namağlup tamamlayarak zirvedeki istikrarlı yürüyüşünü sürdürürken, bir yandan da kulüp tarihinde kendine ait rekorlarını da geliştiriyor. İlk 5 haftalar itibariyle en golcü ikinci dönemine ulaşma şansını 2 golle kaçıran bordo-mavililer, deplasmandaki Kasımpaşa galibiyetiyle dış sahadaki en uzun kaybetmeme serisini, en çok puana ulaşarak egale etti.
25 Ekim 1981 tarihinde başlayan ve 17 Ekim 1982 tarihine uzanan 357 günlük deplasmandaki 20 maçlık namağlup seride 7 galibiyet ve 13 beraberlikle 34 puan toplayan Karadeniz ekibi, söz konusu seriyi daha çok puan toplayarak egale etti. Dış sahada 7 Kasım 2020’de başlayan namağlup seriyi 1-0’lık Kasımpaşa galibiyetiyle devam ettiren bordo-mavililer, 20 maçlık periyotta 11 galibiyet ve 9 beraberlikle 42 puan toplayıp daha önceki başarısını daha çok puan topladığı yeni seri ile yakaladı.
Bu arada 2020-21 sezonun 9’uncu haftasında Trabzonspor’un başında ilk maçına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı, ligde 37 müsabalık periyotta sadece 3 yenilgi aldı. Söz konusu sezonun ilk 8 haftasında 3 beraberlik ve 4 yenilgiye karşılık sadece tek maçını kazanabilen bordo-mavililer, Avcı göreve geldikten sonra söz konusu sezon ve bu sezon ile birlikte ligde çıkılan 37 maçta 22 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti. Abdullah Avcı, ligde Trabzonspor ile maç başına 2.10’luk puan ortalaması yakaladı
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Yavaş ve İmamoğlu Erdoğan'ı geride bıraktı
- TRT'den Rıdvan Dilmen çıkışı!
- Alan dolmayınca belediye çalışanları seferber oldu
- Rıdvan Dilmen'den TRT açıklaması!
- AKP'den dikkat çeken 'Altındağ' adımı
- Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert sözler
- İzmir'de gece yarısı çatışma
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan kritik uyarılar
- Adıyaman’da trafik kazası: 3'ü çocuk 5 yaralı
- Gençlerle buluşan Erdoğan, Ahmet Kaya dinledi