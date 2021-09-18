Kasımpaşa - Trabzonspor (0-1)

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2021 Cumartesi, 15:27
<p>Süper Lig'in 5.haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu.</p>

Süper Lig'in 5.haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk oldu.

<p>Bordo-mavililer 53. dakikada Bakasetas'ın golüyle 1-0 öne geçti ve mücadeleden 3 puanla ayrıldı.</p>

Bordo-mavililer 53. dakikada Bakasetas'ın golüyle 1-0 öne geçti ve mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

<p>Ligde 10 puan ile 2. sırada yer alan Trabzonspor, bu maç ile puanını 13 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.&nbsp;</p>

Ligde 10 puan ile 2. sırada yer alan Trabzonspor, bu maç ile puanını 13 yaparak liderlik koltuğuna oturdu. 

<p>Karadeniz ekibi önümüzdeki hafta İttifak Holding Konyaspor deplasmanına gidecek.&nbsp;</p>

Karadeniz ekibi önümüzdeki hafta İttifak Holding Konyaspor deplasmanına gidecek. 

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