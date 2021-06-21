<p>TRT’nin&nbsp; Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar isimli yeni dizisinin ilk fragmanı yayımlandı.<br></p>
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TRT’nin  Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar isimli yeni dizisinin ilk fragmanı yayımlandı.

<p>AKP’ye yakınlığıyla bilinen ES Film tarafından çekilen Barbaros Hayreddin Paşa dizisinin ilk fragmanındaki hatayı Tarihçi Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan sosyal medya&nbsp; hesabından paylaştı.<br></p>
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AKP’ye yakınlığıyla bilinen ES Film tarafından çekilen Barbaros Hayreddin Paşa dizisinin ilk fragmanındaki hatayı Tarihçi Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan sosyal medya  hesabından paylaştı.

<p>“Adamları yelkenliye bindirmişler, dakika 1 hata 1” diyen Gürkan, o dönemde gemilerin kürekle çekildiğini aktardı.</p><p>Gürkan’ın paylaşımları şöyle:</p><p>“Yanda toplar. Herhalde 1680'lerde falanız. Bravo :) Kadırga ne, kalyon ne, gemilerde topların sayısı ne zaman arttı vs. Hadi okumuyorsunuz Youtube'da da anlattık 600.000 kişi izledi daha hala böyle yanlışlar.</p>
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“Adamları yelkenliye bindirmişler, dakika 1 hata 1” diyen Gürkan, o dönemde gemilerin kürekle çekildiğini aktardı.

Gürkan’ın paylaşımları şöyle:

“Yanda toplar. Herhalde 1680'lerde falanız. Bravo :) Kadırga ne, kalyon ne, gemilerde topların sayısı ne zaman arttı vs. Hadi okumuyorsunuz Youtube'da da anlattık 600.000 kişi izledi daha hala böyle yanlışlar.

<p>O dönemde Akdeniz'deki korsan gemileri kadırgaydı ve kayık gibi gemilerdi. Kürekliydi bunlar, 100 150 kürekçisi vardı. Top sadece önündeydi ve bir kere ateşlenirdi Borda edilirdi uzaktan top atışı değil. Yani denizde başkasının gemisine atlayıp öldürmeye çalışıyorsunuz.”<br></p>
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O dönemde Akdeniz'deki korsan gemileri kadırgaydı ve kayık gibi gemilerdi. Kürekliydi bunlar, 100 150 kürekçisi vardı. Top sadece önündeydi ve bir kere ateşlenirdi Borda edilirdi uzaktan top atışı değil. Yani denizde başkasının gemisine atlayıp öldürmeye çalışıyorsunuz.”

<p>"Yelkenli gemiler vardı Akdeniz'de ama bunlar ticaret gemisiydi ve topları yoktu. Zaten o dönem top çok pahalı hala, öyle 50'li toplu galeonlar (bunlara kalyon denmez burtun denir Türkçe'de bu arada, kalyon başka bir şey) yoktu."</p>
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"Yelkenli gemiler vardı Akdeniz'de ama bunlar ticaret gemisiydi ve topları yoktu. Zaten o dönem top çok pahalı hala, öyle 50'li toplu galeonlar (bunlara kalyon denmez burtun denir Türkçe'de bu arada, kalyon başka bir şey) yoktu."

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