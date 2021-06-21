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“Adamları yelkenliye bindirmişler, dakika 1 hata 1” diyen Gürkan, o dönemde gemilerin kürekle çekildiğini aktardı.
Gürkan’ın paylaşımları şöyle:
“Yanda toplar. Herhalde 1680'lerde falanız. Bravo :) Kadırga ne, kalyon ne, gemilerde topların sayısı ne zaman arttı vs. Hadi okumuyorsunuz Youtube'da da anlattık 600.000 kişi izledi daha hala böyle yanlışlar.
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