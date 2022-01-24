Türkiye genelinde birçok yol ulaşıma kapandı: İşte son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), birçok kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldığını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise, ''Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir'' açıklamasında bulundu.
Dün akşam 17.00 sıralarında yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeni ile D-100 Karayolu Bolu Dağı Tüneli mevki Ankara-İstanbul istikameti kapatılmıştı. Sabah 06.00 sıralarında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması ile D-100 Karayolu kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı.
KGM, D-100 Karayolu’nun açıldığına dair bir paylaşımda bulundu. KGM yaptığı paylaşımda, “İstanbul-Ankara arasında D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır" ifadelerine yer verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde yoğun kar yağışının ardından oluşan ulaşım aksamalarına dair bilgilendirmelerde bulundu.
Yapılan açıklamada Kayseri-Malatya yolunun trafiğe açıldığı, Kahramanmaraş-Göksun yolunun da ise TIR geçişlerine izin verilmeye başlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
- İstanbul - Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır.
- Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır.
-Şarkışla-Pınarbaşı Yolu açılmıştır.
- Konya-Antalya Yolu trafiğe açılmıştır.
- Heyelan nedeniyle kapanan Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi ulaşıma açılmıştır.
- Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma açılmıştır.
- Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine açılmıştır.
- Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma açılmıştır.
- Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma açılmıştır.
- Bursa-Karacabey Yolu TIR trafiğine açılmıştır.
- Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır.
- Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Elazığ-Diyarbakır Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Diyarbakır-Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır.
- Kırıkkale-Kırşehir Yolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır.
- Of-Çaykara-Bayburt Yolu ulaşıma kapatılmıştır
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a araç girişlerine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli sürücüler, ikinci bir duyuruya kadar, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur''
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