Türkiye genelinde birçok yol ulaşıma kapandı: İşte son durum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye genelinde yoğun kar yağışının ardından oluşan ulaşım aksamalarına dair bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan açıklamada Kayseri-Malatya yolunun trafiğe açıldığı, Kahramanmaraş-Göksun yolunun da ise TIR geçişlerine izin verilmeye başlandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

- İstanbul - Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır.

- Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açılmıştır.

-Şarkışla-Pınarbaşı Yolu açılmıştır.

- Konya-Antalya Yolu trafiğe açılmıştır.

- Heyelan nedeniyle kapanan Antalya-Mersin Yolu Gazipaşa-Anamur kesimi ulaşıma açılmıştır.

- Kayseri-Malatya Yolu ulaşıma açılmıştır.

- Kahramanmaraş-Göksun Yolu TIR trafiğine açılmıştır.

- Sivas-Erzincan Yolu ulaşıma açılmıştır.

- Akşehir-Isparta Yolu ulaşıma açılmıştır.

- Bursa-Karacabey Yolu TIR trafiğine açılmıştır.

- Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Kangal-Divriği-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan TIR trafiğine kapatılmıştır.

- Diyarbakır-Siverek Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Diyarbakır-Bingöl Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Elazığ-Diyarbakır Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Diyarbakır-Adıyaman Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Kırıkkale-Kırşehir Yolu tüm araçlar için ulaşıma açılmıştır.

- Of-Çaykara-Bayburt Yolu ulaşıma kapatılmıştır