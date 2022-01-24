Meteoroloji'den art arda uyarı: Bu saatlere dikkat!

24 Ocak 2022 Pazartesi, 13:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Marmara’nın güney ve doğusunda kar yağışlarının bu gece saat 21.00'den itibaren başlayarak sabah 06.00'ya kadar sürmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, b akşam saatlerinden sonra Marmara’nın güney ve doğusunda görülecek olan kar yağışlarının yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) kuzeyli rüzgar ile birlikte, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Balıkesir ve Bursa’nın kuzey ilçelerinde orta kuvvette (5 ila 15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.