Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede 10'uncu gününe girdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "28 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 208 adet orman yangınının 196'sı devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alındı." ifadeleri kullanıldı
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bir haftayı aşkın süredir söndürülemeyen yangın Sazak ve Çayhisar Mahallesi’nde gece boyunca devam etti. Son alınan karar ile Çayhisar’a bağlı Çöğenli Yaylası için de boşaltma kararı alındı. Boşaltılan ve yangının etkili olduğu mahallelerden Çayhisar Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Düriye Korkut, “Bu yaşım oldu köyümüzde böyle bir yangın görmedim” dedi.
Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya sınırlarında 14 farklı noktada devam eden yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın, yerleşim yerlerinden uzakta ve sarp vadilerde sürüyor, alevlerin etkisini yitirdiği pek çok noktada da soğutma çalışması yapılıyor. Hava müdahalesiyle günde 1650 sorti yapılan bölgede, rüzgarın hızının azalmasıyla yangının bugün kontrol altına alınması bekleniyor.
Manavgat'ta, 28 Temmuz günü saat 12.05'te 4 farklı noktada başlayan orman yangınlarında 9'uncu güne girildi. Manavgat'a sınır ilçeler Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını yitirdi. İlk yangınlardan birini ilçe merkezinde başlatan C.Y. (16), Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Video Haberler
- Freni boşalan TIR, önüne ne gelirse biçti
- Kedi, sahiplerine doğru ilerleyen ayıya geçit vermedi
- İzmir'de güneşi görenler endişeye kapıldı
- Kaza yaptı, ailesini bırakıp kayıplara karıştı
- Kazadan son anda kurtuldu: O anlar kamerada
- Ankara'da trafikte korkunç görüntüler
- Üsküdar’da işçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
- Kafede korku dolu anlar! Faciadan dönüldü
- Bursa’da yola saçılan karpuzlar kazaya sebep oldu
- Esenyurt’ta esnaf, hırsızları metrelerce kovaladı