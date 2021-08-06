Milas’taki orman yangınları, termik santralları alarma geçirdi

06 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Mazı, Çökertme’yi yakıp geçen Milas’taki yangın, Kemerköy’ün ardından Yeniköy Termik Santralı’na yöneldi. Santraldaki hidrojen tankları önlem için boşaltıldı. İki santral arasında 60 metre eninde savunma hattı oluşturuldu. Yöre halkı rüzgârın güneyden esmesi halinde yangının köyleri vuracağına dikkat çekiyor.

Önceki gece boyunca Kemerköy’de bulunan Tes-İş Sendikası Yatağan Şubesi Genel Sekreteri Mustafa Koçak, yaşadıklarını anlattı. Önceki gün santral çevresinde tüm önlemlerin alındığını belirten Koçak, “Akşam üzeri güçlü rüzgâr ile yangın santralı vurdu. Santral içindeki otlar, ağaçlar yandı. Santralın arkasında 300 metrelik sarp bir bölge var. Buraya ulaşılamadı. Buradan ateş karşı tepeye atıyor. Yangın şiddetli rüzgâr nedeniyle durdurulamadı.”

Santralda ciddi bir hasar oluşmadığını, yanan kablolar bulunduğnu, bir-iki gün içerisinde yeniden devreye alınacağını kaydeden Koçak, şimdi Yeniköy Termik Santralı için risk oluştuğunu belirtti. Koçak, şunları söyledi: “Uçaklar, helikopterler sürekli su atıyor. İki santral arasında 60 metre eninde hat oluşturuluyor. Ağaçlar kesiliyor, savunma hattı kuruluyor. Yeniköy’de de güvenlik için hidrojen tankları boşaltıldı.”

Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma da “Kemerköy santralını kuşatan yangın nedeniyle gece hiçbirimizin gözüne uyku girmedi. Sabah saatleri itibarıyla yangın kontrol altına alındı” dedi. Ana binada ciddi bir hasar olmadığını, soğutma çalışmaları yapıldığını belirten Akma, “Eklentilerde oluşan hasarlarla ilgili tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra durum daha net bir şekilde ortaya çıkacak” dedi. Tehlikenin henüz geçmediğini dile getiren Akma, “Yeniköy santralımız da tehlike altında. Yangınların yeni bir faciaya neden olmadan bir an evvel sona ermesini istiyoruz” dedi.

ORMANLA İÇ İÇELER

Muğla’da bulunan Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri, 2014 yılında tüm itirazlara karşın özelleştirildi. Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri IC İÇTAŞ Enerji - LİMAK Enerji ortaklığı tarafından 23 Aralık 2014 tarihinde işletilmek üzere devralındı. Yeniköy Termik Santrali 2 ünitesi ile 420 MW ve Kemerköy Termik Santrali de 3 ünitesi ile 630 MW olmak üzere, toplamda 1050 MW kurulu güce sahip. İki santral Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 5’ini karşılıyor. İki santral de ormanla iç içe. Ören’de denize çok yakın mesafede yer alan, ormanın içindeki Kemerköy Santrali yapıldığı ilk yıllarda yeri nedeniyle eleştiri konusu olmuştu. Kemerköy ile Yeniköy termik santralleri birbirlerine yakın.