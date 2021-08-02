UEFA Şampiyonalar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kuraları bugün çekiliyor

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:29

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kura çekimi bugün yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belli olacak.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan yer alacağı play-off kura çekimi, TSİ 13.00'te başlayacak.

FENERBAHÇE İLE GALATASARAY EŞLEŞEBİLİR

Galatasaray'ın 3. eleme turunda İskoçya ekibi St. Johnstone'u geçmesi halinde ve diğer Türk takımı Fenerbahçe'nin muhtemel rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi play-off kurası, TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

UEFA'nın aldığı karar gereği aynı ülke takımları, bu turda karşı karşıya gelebilecek.

Galatasaray'ın İskoçya temsilcisini mağlup etmesi halinde turnuvaya play-off turundan katılacak Fenerbahçe ile eşleşebilir.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off kura çekimi ise TSİ 15.00'te çekilecek.

Play-off turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 17-18 ve 24-25 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 19 ve 26 Ağustos'ta oynanac



