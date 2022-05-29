UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e kaybeden Liverpool çifte kupayı kutladı

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2022 Pazar, 19:48
<p>İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluğu 1 puan farkla Manchester City'ye, Şampiyonlar Ligi'ni ise finalde Real Madrid'e kaptıran Liverpool, çifte kupayı kutladı.</p>

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluğu 1 puan farkla Manchester City'ye, Şampiyonlar Ligi'ni ise finalde Real Madrid'e kaptıran Liverpool, çifte kupayı kutladı.

<p>Kırmızılar için şehirde Federasyon Kupası ve Lig Kupası geçit töreni düzenlendi. </p>

Kırmızılar için şehirde Federasyon Kupası ve Lig Kupası geçit töreni düzenlendi. 

<p>Liverpool'un geçit törenine Kadınlar Ligi'ni kazanan kadın futbol takımı oyuncuları da katıldı.</p>

Liverpool'un geçit törenine Kadınlar Ligi'ni kazanan kadın futbol takımı oyuncuları da katıldı.

<p>Binlerce kişi sokaklara dökülerek oyuncuları ve teknik heyeti selamladı. </p>

Binlerce kişi sokaklara dökülerek oyuncuları ve teknik heyeti selamladı. 

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