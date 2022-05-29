Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti: 'Çok acı çektik ama başardık'
Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca, "İnanamıyorum. Çok zor bir maçtı. İlk yarıda çok acı çektik ama sonunda gösterdiğimiz performansla bu maçı kazanmayı hak ettik" dedi.
Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklamalarda bulundu.
Liverpool karşısında aldıkları galibiyeti 'İnanamıyorum' sözleriyle niteleyen Ancelotti'nin maç sonu ilk sözleri şu oldu:
"İnanamıyorum. Çok zor bir maçtı. İlk yarıda çok acı çektik ama sonunda gösterdiğimiz performansla bu maçı kazanmayı hak ettik. Çok kaliteli ve güçlü bir kulübüz!"
"COURTOIS OLAĞANÜSTÜ SEZON GEÇİRDİ"
Finalin oyuncusu seçilen Belçikalı kaleci Thibaut Courtois hakkında övgü dolu sözlerle bahseden Ancelotti, "Dört kez Şampiyonlar Ligi kupası kazandım. Acı çektik ama takımın inancı, bağlılığı mükemmeldir. Çok mutluyuz, çünkü sezonu harika bitirdi. Alaba, Militao ve Mendy harikaydı. Planımız iyi gitti. Courtois olağanüstü bir sezon geçirdi" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü
- Manisa'da feci kaza: İki otomobil birbirine girdi
- İki günlük akaryakıt zammı İBB'ye 500 milyona mâl oldu
- İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'İçi kötülükle dolu...'
- Su kuyusunda insana ait kemikler bulundu
- Kamu görevlileri AKP'ye üye yapıldı
- Son anda hastaneye yetiştirdi
- Tunceli'de ilk kez fuhuş operasyonu
- Ordu’da iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var
- Tunceli'de 'nevruz' gözaltıları
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'ye seyahat edeceklere 'eşcinsellik' uyarısı
- İmamoğlu'ndan sert çıkış: 'İçi kötülükle dolu...'
- Valilikten 'toplu ulaşım araçları kullanılması' önerisi
- 'Avustralya, Katar ve Hollanda’dan alım artmış...'
- Rasim Ozan Kütahyalı'dan bir garip 'Koç Ailesi' iddiası
- 'Sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz'
- SADAT'çı Ergür için harekete geçildi
- 'Rektör, terör örgütünü üniversiteye sokarak suç işledi'
- SGK’den özel hastaneler için yeni karar!
- Salmonella virüsünün sebebi ortaya çıktı