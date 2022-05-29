Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti: 'Çok acı çektik ama başardık'

29 Mayıs 2022 Pazar, 10:19

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

Liverpool karşısında aldıkları galibiyeti 'İnanamıyorum' sözleriyle niteleyen Ancelotti'nin maç sonu ilk sözleri şu oldu:

"İnanamıyorum. Çok zor bir maçtı. İlk yarıda çok acı çektik ama sonunda gösterdiğimiz performansla bu maçı kazanmayı hak ettik. Çok kaliteli ve güçlü bir kulübüz!"

"COURTOIS OLAĞANÜSTÜ SEZON GEÇİRDİ"

Finalin oyuncusu seçilen Belçikalı kaleci Thibaut Courtois hakkında övgü dolu sözlerle bahseden Ancelotti, "Dört kez Şampiyonlar Ligi kupası kazandım. Acı çektik ama takımın inancı, bağlılığı mükemmeldir. Çok mutluyuz, çünkü sezonu harika bitirdi. Alaba, Militao ve Mendy harikaydı. Planımız iyi gitti. Courtois olağanüstü bir sezon geçirdi" ifadelerini kullandı.