Real Madrid'in genç yıldızı Camavinga kimdir, kaç yaşında? Camavinga'nın hayat hikayesi...
Real Madrid'in genç yıldızı Eduardo Celmi Camavinga kimdir? Camavinga nerede doğdu? Camavinga kaç yaşında? İşte Camavinga'nın yaşam hikayesi
Eduardo Celmi Camavinga 2002 yılında Angola'da bir mülteci kampında dünyaya geldi. Ailesi Kongo'daki iç savaştan kaçan Camavinga, 2 yaşından itibaren yaşamını Fransa'da sürdürdü. Camavinga 2019 yılında Fransız vatandaşı oldu.
CAMAVİNGA'NIN FUTBOL HAYATI
11 yaşındayken Rennes altyapısına katılan Camavinga, 14 Aralık 2018'de ilk profesyonel anlaşmasını yaptı. 16 yaşında ilk anlaşmasını yapan Camavinga, Rennes kulubünün en genç profesyonel futbolcusu oldu. 2019'da Rennes ile Angers arasında oynanan ilk profesyonel maçına çıktı.
2019'da, Paris Saint-Germain'e karşı oynan maçta yaptığı asistle maçın adamı seçildi. Rennes'de için ilk golünü 12019'da Lyon'a karşı oynanan 1-0'lık galibiyetle biten maçın 89. dakikasında attı. 2021'de, Real Madrid'e transfer oldu. Yeni takımında ilk maçına Celta Vigo'ya karşı mücadele etti. Yedek olarak girdiği maçta 1 gol attı.
2019 yılında Fransız Milli Takımına çağrılan Camavinga, Fransa 21 yaş altı millî futbol takımına seçildi. 2020'de Camavinga, Paul Pogba'nın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Fransa millî futbol takımında oynamak üzere çağrıldı. Camavinga 1932'den bu yana Fransa a millî futbol takımına çağrılan en genç oyuncu oldu. Camavinga, Real Madrid'de 25 numaralı formayı giyiyor.
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