Bursaspor, Ali Akman'ın bağışını iade etti

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 22:31

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, geçtiğimiz sezon sonunda takımdan ayrılan ve kulübün "Ayağa Kalk Bursa" kampanyasına 16 bin 16 liralık katkıda bulunan eski futbolcusu Ali Akman'ın bağışının iade edildiğini açıkladı.

Altyapısından yetiştiği yeşil-beyazlı kulüple yaşadığı sorunlar nedeniyle takımla olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'a transfer olan 19 yaşındaki futbolcu, kulübün yardım kampanyasına 16 bin 16 Türk Lirası değerinde forma alarak katkıda bulunmuştu.

TARAFTAR ÇİLEDEN ÇIKMIŞTI

Akman'ın ayrılığından beri genç futbolcuya sert tepki gösteren taraftarlar, kulübün bu bağışı resmi sosyal medya hesabından açıklamasına sert tepki göstermişti. Yapılan paylaşım, taraftarların tepkisi sonrasında kaldırılmıştı.

BAĞIŞ İADE EDİLDİ

Bursaspor, gece saatlerinde yaptığı açıklamayla ise bağışın iade edildiğini açıkladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Ali Akman’ın 'Ayağa Kalk Bursa' hareketine 16.016 TL’lik katkısı ekip liderimiz Emin Adanur’un kararıyla iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Genç forvet oyuncusu, kariyerini Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak Hollanda ekibi NEC Nijmegen'de sürdürüyor.