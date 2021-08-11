Diego Costa, Atletico Mineiro ile anlaştı

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 23:53

ESPN Brasil’den Vinicius Nicoletti'nin aktardığı habere göre Atletico Minerio, Diego Costa ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.

Brezilya ekibinin Costa ile aylık 285 bin dolara anlaştığı ifade edilirken İspanyol oyuncunun Brezilya’da forma giymek istediği için Beşiktaş’ın teklifini reddettiği belirtildi.

ANLAŞMA YARIN AÇIKLANACAK

Haberde Atletico Mineiro’nun Conmebol Libertadores’te bu gece River Plate ile karşılaşacağı için resmi açıklamanın yarın yapılacağı ifade edildi.

Tecrübeli oyuncuyla daha önce Palmerias’ın da ilgilendiği ancak Costa’nın ücretini çok yüksek olmasından kaynaklı olarak transferden vazgeçtiği kaydedildi.











