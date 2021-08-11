Diego Costa, Atletico Mineiro ile anlaştı
Beşiktaş’ın gündemindeki Diego Costa’nın Brezilya ligi takımlarından Atletico Mineiro ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.
ESPN Brasil’den Vinicius Nicoletti'nin aktardığı habere göre Atletico Minerio, Diego Costa ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.
Brezilya ekibinin Costa ile aylık 285 bin dolara anlaştığı ifade edilirken İspanyol oyuncunun Brezilya’da forma giymek istediği için Beşiktaş’ın teklifini reddettiği belirtildi.
ANLAŞMA YARIN AÇIKLANACAK
Haberde Atletico Mineiro’nun Conmebol Libertadores’te bu gece River Plate ile karşılaşacağı için resmi açıklamanın yarın yapılacağı ifade edildi.
Tecrübeli oyuncuyla daha önce Palmerias’ın da ilgilendiği ancak Costa’nın ücretini çok yüksek olmasından kaynaklı olarak transferden vazgeçtiği kaydedildi.
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