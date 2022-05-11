Uğurcan Çakır'dan Kayserispor maçının ardından taraftara tepki

“Kayserispor takımını tebrik ediyorum ama Kayserispor taraftarlarını değil… Kayserispor taraftarı maçın başından beri eline ne geçtiyse sahaya attı! Çok çirkin görüntüler, çok ayıp… Buraya şampiyon takım gelmiş. Şampiyon takıma hürmet beklerdik. Bir yerimize bir şey olacak diye çok korktuk. Biz bir de bunlara kardeş diyoruz, böyle kardeş takım olmaz. Taraftarımız bunları sakın unutmasınlar. Kayserispor takımını tebrik ediyorum sadece…”