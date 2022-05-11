Uğurcan Çakır'dan Kayserispor maçının ardından taraftara tepki
“Kayserispor takımını tebrik ediyorum ama Kayserispor taraftarlarını değil… Kayserispor taraftarı maçın başından beri eline ne geçtiyse sahaya attı! Çok çirkin görüntüler, çok ayıp… Buraya şampiyon takım gelmiş. Şampiyon takıma hürmet beklerdik. Bir yerimize bir şey olacak diye çok korktuk. Biz bir de bunlara kardeş diyoruz, böyle kardeş takım olmaz. Taraftarımız bunları sakın unutmasınlar. Kayserispor takımını tebrik ediyorum sadece…”
Trabzonspor’un Polonyalı futbolcusu Tymoteusz Puchacz da yaşananlara tepki gösterdi. Tymoteusz Puchacz, açıklamasında “Kayserispor takımını tebrik ederim ancak taraftarların sahaya attıkları yabancı maddeler nedeniyle oyuncularımız, teknik ekibimiz yaralandı. Ellerine geçen her şeyi bize attılar. Bugün gördüğüm görüntüler çok çirkindi” ifadelerini kullandı.
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