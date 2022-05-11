Kayserispor-Trabzonspor maçında sahaya hamsi atıldı!
Kayserispor ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede Kayserispor taraftarının Trabzonsporlu futbolculara balık atması dikkat çekti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçında Kayserispor ile Trabzonspor Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılıların 4-2 galip gelerek finale yükseldiği mücadelede taraftarlar tribünleri doldurdu.
Karşılaşmadan önce sarı-kırmızılı tribünlerden Trabzonsporlu futbolcuların yedek kulübesinin önüne hamsi atıldı. Görüntülenen bu an sosyal medyada gündem oldu.
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