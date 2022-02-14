Ukrayna'ya askeri destek devam ediyor
"UMARIM UKRAYNA BUNLARI KULLANMAK ZORUNDA KALMAZ"
Savunma Bakanı Reznikov, Litvanya’dan destek amaçlı Stinger uçaksavar füzelerinin Ukrayna’ya ulaştığını belirtti.
Bakan Reznikov “Ukrayna ve Litvanya ilişkileri çok yakın ve yüzyıllardır devam ediyor. Asırlık dostluğumuzu ve birbirimize verdiğimiz güçlü desteği takdir ediyorum!” dedi.
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